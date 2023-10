L'industrie mondiale des semi-conducteurs : chaînes d'approvisionnement complexes et considérations géopolitiques

By

L’industrie des semi-conducteurs est un élément essentiel de l’électronique moderne, servant un large éventail d’applications allant des appareils électroménagers aux équipements militaires. Historiquement, l’industrie était dominée par les États-Unis, mais la mondialisation et la complexité technologique ont conduit à une chaîne de production dispersée dans différents pays.

Les principaux acteurs de l’industrie des semi-conducteurs comprennent des entreprises impliquées dans différentes étapes de production. Par exemple, les sociétés américaines Cadence Design et Synopsis contrôlent 90 % du marché des outils d'automatisation de la conception électronique, tandis que la société néerlandaise ASML est le seul fournisseur d'équipements pour la lithographie avancée. Taïwan et la Corée du Sud jouent également un rôle important dans la production de semi-conducteurs, en particulier respectivement dans la production du marché final et des puces mémoire.

La Chine est un acteur majeur dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs, en tant que premier consommateur mondial de puces et producteur dominant de produits électroniques. De nombreux fabricants mondiaux de puces ont établi des installations de production en Chine pour répondre à leurs besoins. De plus, la Chine est un fournisseur clé de métaux rares nécessaires à la production de semi-conducteurs.

L’industrie mondiale actuelle des semi-conducteurs est très interdépendante, aucun pays n’étant capable à lui seul de produire une puce électronique du début à la fin. Cependant, les inquiétudes concernant le développement technologique de la Chine et son impact sur les intérêts nationaux américains ont conduit à des mesures de contrôle des exportations plus strictes. Dès 2018, les États-Unis ont imposé des restrictions aux entreprises technologiques chinoises comme ZTE pour violation des sanctions. Ces mesures ont mis en évidence la dépendance à l’égard de la technologie américaine dans la production de semi-conducteurs.

Même si les États-Unis ont pris des mesures pour retirer certaines entreprises chinoises des listes de restrictions, la base de leur politique technologique à l’égard de la Chine reste inchangée. La fragmentation régionale croissante de l'industrie des semi-conducteurs, due à des considérations géopolitiques, pourrait entraîner des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une augmentation des coûts pour toutes les parties concernées.

Source : Aucune