Conception de médicaments assistée par l'IA : le logiciel RandBatch dévoilé à Chongqing

Le Dr Jin Shi, directeur et scientifique en chef de l'Institut d'intelligence artificielle de Chongqing de l'Université Jiao Tong de Shanghai, estime que la conception de médicaments assistée par l'IA a le potentiel de révolutionner le secteur de la santé. Dans une interview exclusive avec Bridging News, le Dr Jin a déclaré que l'utilisation de la conception de médicaments assistée par ordinateur peut réduire considérablement les délais et les coûts de recherche et développement, facilitant ainsi le développement de nouveaux médicaments.

Pour atteindre cet objectif, l’Institut de recherche en IA de Chongqing de l’Université Jiao Tong de Shanghai a récemment dévoilé son logiciel de renseignement multi-agents, RandBatch. Ce logiciel de pointe est basé sur les méthodes innovantes de lots aléatoires de l'équipe pour interagir avec les systèmes de particules et la dynamique moléculaire. En réduisant le calcul des particules d'interaction, RandBatch surmonte les défis informatiques causés par une puissance de calcul insuffisante et réduit considérablement les coûts de calcul.

Les applications de RandBatch sont vastes et couvrent divers domaines, notamment l'intelligence en essaim, la science des matériaux, la recherche biomédicale, les sciences sociales, la dynamique moléculaire et les modèles d'optimisation. Le Dr Jin a souligné l’importance de l’intelligence en essaim, la décrivant comme un sujet brûlant dans des domaines interdisciplinaires tels que les sciences de l’information et la biologie. L'interaction entre les entités au sein d'un groupe offre des solutions rapides et précises pour des tâches telles que le contrôle du trafic, la prévision des foules, la gestion logistique et la planification de clusters à grande échelle.

Une réalisation notable du logiciel RandBatch est sa capacité à faciliter le développement de nouveaux matériaux hautes performances. En effectuant des simulations rapides à grande échelle utilisant la dynamique moléculaire, l’équipe a réussi à concevoir un nouveau diélectrique polymère conducteur. Cette innovation offre une amélioration de 50 % des performances par rapport aux condensateurs traditionnels et accélère le processus de développement grâce à des expériences de synthèse guidées.

De plus, RandBatch utilise la perturbation de l’énergie libre pour calculer avec précision l’énergie libre de liaison molécule-cible du médicament, atteignant une précision de 1.10 kcal/mol sur plusieurs cibles médicamenteuses. L'algorithme conçu par l'équipe rivalise avec les références les plus élevées du secteur tout en améliorant considérablement la vitesse de calcul.

L'Institut d'intelligence artificielle de Chongqing de l'Université Jiao Tong de Shanghai a signé des accords de coopération stratégique avec 19 entreprises, dont CISDI China Mobile, lors de la conférence. Ces accords couvrent divers domaines tels que le développement technologique, les services cloud, le big data et les applications métiers, mettant en évidence les applications diverses et polyvalentes de RandBatch.

L'institut vise à continuer de faire progresser le développement et les mises à niveau itératives de RandBatch, y compris les algorithmes d'optimisation pour l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones profonds. Grâce à des projets collaboratifs avec des entreprises, l'équipe prévoit de créer des bases de données de dynamique moléculaire pour les matériaux et d'offrir un support technique.

Dans l’ensemble, le dévoilement de RandBatch à Chongqing représente une étape importante vers l’utilisation de la conception de médicaments assistée par l’IA pour révolutionner le secteur de la santé et stimuler l’innovation technologique dans divers secteurs.

Sources:

– Bridging News, tiré d'une interview exclusive avec le Dr Jin Shi, directeur et scientifique en chef de l'Institut d'intelligence artificielle de Chongqing de l'Université Jiao Tong de Shanghai.