Une puissante tempête solaire va frapper avant l’éclipse solaire

Hier, des rapports ont révélé qu'une région d'interaction co-rotative (CIR) se formait près de la magnétosphère terrestre, provoquée par la fusion de vents solaires lents et rapides. Malheureusement, la situation devrait s'aggraver aujourd'hui, le 13 octobre, car une nouvelle vague de vents solaires provenant d'un trou coronal en forme de ver devrait déclencher une puissante tempête solaire. Cet événement devrait se produire juste avant l’éclipse solaire annulaire, aux premières heures du 14 octobre.

Selon SpaceWeather.com, un courant de vent solaire devrait atteindre la Terre plus tard dans la journée. Ces vents soufflent à une vitesse d'environ 500 km/s depuis un trou étroit dans l'atmosphère solaire. Par conséquent, les troubles géomagnétiques et les aurores autour du cercle polaire arctique sont susceptibles d’être déclenchés par leur arrivée. Tamitha Skov, également connue sous le nom de Space Weather Woman, a également corroboré cette information, prévoyant dans son message sur X une probabilité de 50 % de tempête majeure aux hautes latitudes et une probabilité de 15 % d'une tempête mineure aux latitudes moyennes.

Contrairement à une éjection de masse coronale (CME), qui déclenche généralement des tempêtes solaires, la tempête à venir sera provoquée uniquement par les vents solaires. Toutefois, ces « vents » ne doivent pas être sous-estimés. Ce sont de puissantes ondes de plasma provenant de la couronne solaire, contenant des particules solaires et de puissants champs magnétiques. Lorsque ces formidables vents solaires frappent la magnétosphère terrestre, ils créent de petites fissures grâce à un processus appelé région d'interaction co-rotative (CIR), laissant temporairement notre planète vulnérable au rayonnement solaire. Les vents solaires pénètrent avec force dans la magnétosphère et provoquent des tempêtes solaires même en l'absence de CME.

Pour collecter des données sur les activités solaires, le Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA s'appuie sur trois instruments cruciaux. L'imageur héliosismique et magnétique (HMI) mesure les champs magnétiques longitudinaux et vectoriels sur l'ensemble du disque solaire visible. L’Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) évalue l’irradiance ultraviolette extrême du Soleil. Enfin, l’Atmospheric Imaging Assembly (AIA) fournit des observations continues de la chromosphère solaire et de la couronne solaire dans sept canaux ultraviolets extrêmes (EUV).

