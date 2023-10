Des agronomes découvrent que l'hormonothérapie et la zéolite peuvent protéger les plantes des métaux lourds

Une étude récente menée par des agronomes de l'Université RUDN a révélé que l'hormone mélatonine et le minéral zéolite peuvent aider à atténuer les effets dangereux des métaux lourds sur les plantes. Les chercheurs ont découvert que la mélatonine protège les cellules végétales de la destruction causée par le cadmium, tandis que la zéolite augmente la disponibilité des nutriments et empêche l'absorption de métaux dangereux par les plantes.

La concentration de métaux lourds, comme le cadmium, dans les pousses végétales ne cesse d’augmenter et constitue un risque pour l’agriculture et la santé humaine. Le cadmium, polluant majeur, pénètre dans le sol par les déchets industriels et agricoles. Il perturbe le métabolisme de l'azote et des glucides chez les plantes et endommage les membranes cellulaires, entraînant une contamination des sols agricoles et forestiers.

Les agronomes ont mené des expériences en prenant comme exemple le bambou. Ils ont cultivé du bambou dans un sol présentant différents niveaux de contamination au cadmium et ont pulvérisé les plantes avec différentes quantités de mélatonine et de zéolite. Les résultats ont montré que les deux substances neutralisaient la contamination du bambou par le cadmium et augmentaient la teneur en éléments nutritifs du sol.

La dose optimale de suppléments s’est avérée être de 150 micromoles de mélatonine et 15 grammes de zéolite. Cette combinaison a amélioré le système antioxydant des plantes, diminué les effets nocifs du cadmium et augmenté la disponibilité des nutriments essentiels. La zéolite immobilise le cadmium dans le sol, réduisant ainsi son accumulation dans le bambou, tandis que la mélatonine protège les cellules végétales en régulant la perméabilité et en augmentant l'activité antioxydante.

Dans l’ensemble, les résultats de cette étude démontrent le potentiel de l’hormonothérapie et de la zéolite en tant que méthodes efficaces pour protéger les plantes de la contamination par les métaux lourds. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer leur application dans différentes espèces végétales et conditions environnementales.

