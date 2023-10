Une étoile lointaine révèle la rémanence d'une collision planétaire

By

Les astronomes ont été témoins pour la première fois des conséquences d’une collision catastrophique entre deux planètes massives, utilisant des télescopes pour observer une étoile lointaine semblable au soleil. On pense que la collision s’est produite entre deux planètes géantes de glace, entraînant une pluie de débris et la formation d’un nouvel objet qui pourrait être des centaines de fois plus gros que la Terre.

Le Dr Matthew Kenworthy, co-auteur principal de l'étude de l'Observatoire de Leiden, a décrit l'objet post-collision comme ressemblant à une étoile, bien que plus faible et environ sept fois plus grande que l'étoile principale du système. La découverte a été faite après qu'un astronome amateur a répondu à une publication de Kenworthy sur les réseaux sociaux à propos d'une étoile appelée ASASSN-21qj. Cette étoile avait attiré l'attention de Kenworthy car elle s'est atténuée de manière inattendue en décembre 2021.

L'astronome amateur Arttu Sainio, scientifique citoyen bénévole pour la NASA, a vérifié les observations antérieures d'ASASSN-21qj prises par la mission Neowise de la NASA. Il a découvert un éclaircissement significatif de la lumière infrarouge provenant du même endroit 900 jours avant l'atténuation de l'étoile. Cette révélation a amené les astronomes à conclure que l’explosion de rayonnement infrarouge provenait d’un objet nouvellement formé connu sous le nom de « synestie », créé par la collision de deux planètes de la taille de Neptune.

D'après les mesures infrarouges, la synestie a eu une température supérieure à 700°C pendant environ trois ans. Elle finira par se refroidir et se transformera en une nouvelle planète en orbite autour de l'étoile. L’étoile elle-même a commencé à s’atténuer environ 2.5 ans après l’observation de la rémanence, alors qu’un vaste nuage de débris fins dérivait à travers elle.

Cette découverte marque la première fois que les astronomes détectent la rémanence d’une collision planétaire. L'équipe a l'intention d'approfondir ses recherches en observant l'orbite du nuage de poussière autour de l'étoile. Si le nuage continue de tourner, il devrait se déplacer d’un côté de l’étoile d’ici cinq à dix ans. À ce stade, la lumière de l’étoile se reflétera sur la poussière, la rendant visible avec de grands télescopes au sol.

De plus, il est possible que le télescope spatial James Webb soit capable de détecter le rayonnement infrarouge du nuage de poussière et de la nouvelle planète formée à la suite de la collision.

Source : [Nature]

Définitions:

– Planètes géantes de glace : planètes géantes gazeuses composées principalement de substances volatiles plus lourdes telles que les « glaces », notamment l’eau, le méthane et l’ammoniac.

– Synestia : Un objet à haute énergie et en rotation rapide formé par la collision ou la fusion de deux objets de la taille d'une planète.

– Rayonnement infrarouge : Rayonnement électromagnétique de longueurs d’onde plus longues que la lumière visible, souvent associé à la chaleur.

– Télescopes au sol : télescopes situés à la surface de la Terre, par opposition à ceux dans l'espace.

– Télescope spatial James Webb : Un prochain télescope spatial devrait succéder au télescope spatial Hubble, conçu pour observer l’univers en lumière infrarouge.

