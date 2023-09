L'ISRO développe des missions pour renvoyer des échantillons de la Lune

By

L'agence spatiale indienne, l'ISRO, fait des progrès significatifs dans sa mission consistant à renvoyer des échantillons de la Lune sur Terre. Suite au succès de Chandrayaan-3, la troisième mission indienne sur la Lune, l'ISRO se concentre désormais sur le développement de l'expertise nécessaire aux missions de retour d'échantillons.

L'expérience de saut réalisée par l'atterrisseur Vikram le 3 septembre a constitué une étape cruciale dans cette direction. Au cours de l'expérience, l'atterrisseur a tiré ses fusées et s'est élevé à une hauteur de 40 cm avant de retomber en toute sécurité. Cette démonstration réussie servira de base aux futures missions lunaires, selon un responsable anonyme de l'ISRO.

En analysant les données collectées lors de Chandrayaan-3 et d'autres expériences lunaires, l'ISRO vise à concevoir des programmes qui permettraient le retour en toute sécurité d'échantillons lunaires sur Terre. Bien qu'il n'y ait pas de calendrier définitif pour cette mission, l'agence spatiale travaille activement au développement des systèmes nécessaires.

La capacité de décoller et d’atterrir sur un autre objet céleste est une réalisation importante, et seuls quelques pays ont démontré cette capacité. Par conséquent, le succès de l’expérience sur le houblon constitue une étape cruciale pour les projets de l’ISRO en matière de missions de retour d’échantillons.

En plus de ses efforts en matière d'exploration lunaire, l'ISRO collabore avec le Japon sur le projet Lunar Polar Exploration (LUPEX). Cette initiative vise à explorer les régions polaires de la Lune à la recherche d'eau et d'autres ressources. Le projet implique que l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) supervise le rover lunaire, tandis que l'ISRO est responsable de l'atterrisseur qui transportera le rover. Le rover transportera également des instruments d'observation de la NASA et de l'ESA.

La découverte d'eau dans les régions polaires de la Lune pourrait avoir des implications significatives sur les futures activités humaines sur la Lune. Il pourrait constituer une source d’énergie potentielle, ce qui en ferait un axe essentiel de recherche et d’exploration.

Dans l'ensemble, les développements de l'ISRO en matière de missions de retour d'échantillons et sa collaboration sur le projet LUPEX avec le Japon constituent des étapes importantes vers la découverte des secrets cachés de la Lune et ouvrant la voie à de futures missions d'exploration lunaire.

Sources:

– Hindustan Times [Aucune URL fournie]

– Images : ISRO [Aucune URL fournie]