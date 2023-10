Le Japon tente une nouvelle fois l'exploration lunaire et pourrait être le cinquième pays à atterrir sur la Lune

L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) a récemment lancé un vaisseau spatial d'exploration lunaire depuis son centre spatial de Tanegashima, marquant sa troisième tentative d'atteindre la Lune au cours des 12 derniers mois. Malgré les échecs précédents, les experts restent optimistes quant à la dernière tentative du Japon, qui pourrait potentiellement en faire le cinquième pays à toucher la surface lunaire.

Contrairement aux tentatives précédentes, la mission actuelle est jugée « très sophistiquée sur le plan technique » par Kari Bingen, directeur du projet de sécurité aérospatiale au Centre d'études stratégiques et internationales. La fusée transportait un télescope à rayons X conçu pour analyser l’espace entre les galaxies, ainsi qu’un atterrisseur léger dont l’atterrissage sur la Lune est prévu début 2024.

Le succès du Japon revêt une importance particulière pour l’exploration spatiale dans son ensemble. Le Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) vise à atteindre un niveau de précision sans précédent, avec un atterrissage prévu à moins de 100 mètres, par rapport à la portée habituelle de quelques kilomètres. Cette précision aiderait grandement à identifier les emplacements favorables pour des ressources potentielles et à établir une base humaine sur la Lune.

La course à l’exploration spatiale en Asie s’est intensifiée, les États-Unis cherchant à collaborer avec les pays de la région. Le Japon et les États-Unis ont signé un accord en janvier pour renforcer leur coopération dans l'exploration spatiale, y compris les études lunaires et planétaires. Les deux pays étaient également signataires des accords Artemis, un cadre de coopération pacifique et responsable lors de l'exploration lunaire.

Selon les experts, la lutte contre l'influence de la Chine constitue un élément clé de l'intérêt des États-Unis à collaborer avec les pays asiatiques dans le domaine des programmes spatiaux. Les actions affirmées de la Chine en mer de Chine méridionale ont suscité des inquiétudes quant à ses intentions en matière d'exploration spatiale. Cependant, la fierté nationale, les découvertes scientifiques, les avantages économiques, la sécurité nationale et les progrès technologiques sont d’autres facteurs importants qui stimulent la concurrence pour l’exploration lunaire.

Même si la mission lunaire actuelle du Japon est prometteuse, le récent succès de l'Inde dans son atterrissage sur le pôle Sud inexploré de la Lune constitue une leçon clé. Behar, ancien directeur de l'Institut de recherche spatiale Norman et Helen Asher, a souligné l'importance de tirer les leçons des erreurs passées et la nécessité d'une amélioration continue pour garantir le succès de la mission.

La concurrence entre les États-Unis et la Chine s’étend au-delà de l’exploration lunaire, puisque les deux pays visent à envoyer des astronautes dans l’espace dans les années à venir. Même si certains scientifiques affirment que les missions robotiques sont plus sûres et plus rentables, le désir inné des humains d’explorer l’espace reste inébranlable. Le rêve d’établir des colonies sur la Lune ou sur Mars pourrait un jour devenir réalité.

