Le rover Curiosity de la NASA atteint la crête de Gediz Vallis sur Mars : un aperçu du passé de la planète rouge

Le rover Curiosity Mars de la NASA a atteint avec succès sa destination tant recherchée, la crête de Gediz Vallis. La crête est une caractéristique géologique importante du mont Sharp, une montagne imposante sur Mars que Curiosity explore depuis 2014. Cette crête détient un record crucial de l'une des dernières périodes humides sur cette partie de la planète rouge.

Après trois ans et de multiples tentatives, l'équipe de mission de Curiosity a finalement réussi à franchir les obstacles difficiles constitués de rochers tranchants et de pentes abruptes pour atteindre la crête. Cette réalisation marque une étape importante pour le rover et son exploration scientifique.

Ashwin Vasavada, scientifique du projet Curiosity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « C'est un plaisir de pouvoir atteindre et toucher des roches qui ont été transportées depuis des endroits situés en hauteur sur le mont Sharp que nous ne pourrons jamais visiter. avec curiosité. »

La crête de Gediz Vallis offre aux scientifiques une opportunité unique d'étudier les vestiges d'une caractéristique géologique connue sous le nom d'éventail de coulées de débris. Des formations similaires se trouvent sur Mars et sur Terre, mais les processus exacts à l’origine de leur formation ne sont pas encore entièrement compris.

Curiosity a fourni les premières vues rapprochées des restes érodés de cet éventail de coulées de débris. La Mastcam du rover a capturé 136 images individuelles de la région, créant un panorama immersif. Cette mosaïque aidera les scientifiques à percer les mystères de la formation des éventails de coulées de débris et le rôle qu'ils ont joué dans la formation du paysage martien.

À l'avenir, le prochain objectif de Curiosity est d'étudier le canal Gediz Vallis, une voie par laquelle l'eau coulait il y a environ 3 milliards d'années. Cet ancien cours d'eau transportait des roches et des débris qui se sont finalement accumulés pour former la crête de Gediz Vallis. En analysant ces caractéristiques géologiques, les scientifiques espèrent mieux comprendre le climat passé de Mars et son potentiel de maintien de la vie.

