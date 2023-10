Isro se prépare pour la mission Vénus et le lancement du satellite polarimètre à rayons X

Isro, l'Organisation indienne de recherche spatiale, se prépare à se lancer dans de nouvelles missions passionnantes. Après les missions réussies Chandrayaan-3 et Aditya-L1, Isro se concentre désormais sur la mission Vénus, également connue sous le nom de « Shukrayaan ». La mission devrait être lancée en décembre de l’année prochaine. Mais avant cela, Isro prévoit de lancer le satellite polarimétrique à rayons X, ou XPoSat, en décembre de cette année.

Le XPoSat vise à étudier les pulsars à rayons X brillants, qui sont des étoiles dans les dernières étapes de leur vie. Le chef d'Isro S Somanath a déclaré que la mission Vénus est déjà configurée et que ses instruments scientifiques ont été développés. La fenêtre de lancement cible de la mission Vénus est décembre 2024, avec des manœuvres orbitales prévues l'année suivante pour placer le vaisseau spatial sur l'orbite de Vénus.

Lors d’un récent discours à l’Académie nationale indienne des sciences, Somanath a souligné l’importance de l’étude de Vénus. Il a expliqué que Vénus suscite un grand intérêt en raison de son atmosphère dense et de sa pression atmosphérique élevée, 100 fois supérieure à celle de la Terre. La surface de la planète reste un mystère en raison de l'incapacité de la pénétrer, et comprendre Vénus peut donner un aperçu de l'évolution potentielle de la Terre.

Vénus est la planète voisine la plus proche de la Terre et est souvent appelée notre jumelle en raison de sa similitude en termes de taille et de densité. D'autres pays ont déjà lancé des missions vers Vénus, notamment le Venus Express de l'Agence spatiale européenne et l'Akatsuki Venus Climate Orbiter du Japon. De plus, la sonde solaire Parker de la NASA a effectué plusieurs survols de Vénus.

Isro ne se concentre pas seulement sur la mission Vénus mais travaille également au développement d'autres missions. Outre XPoSat, l'agence conçoit un satellite baptisé ExoWorlds, qui vise à étudier les planètes exo-solaires situées en dehors de notre système solaire. Le chef d'Isro S Somanath a révélé qu'il existe plus de 5,000 100 exo-planètes connues, dont au moins XNUMX ont une atmosphère. La mission ExoWorlds étudiera ces atmosphères et étudiera le potentiel d’habitabilité et l’existence de la vie.

Isro a également mentionné des projets pour une mission Mars Lander, même si celle-ci en est encore au stade conceptuel. Avec ces projets ambitieux en cours, Isro continue de progresser dans l’exploration spatiale et la recherche scientifique.

Sources:

– « Isro se prépare pour la mission Vénus » – The Times of India

– « Isro se prépare à lancer XPoSat » – Hindustan Times