Le télescope spatial Euclid reprend sa mission après avoir résolu des problèmes de capteur de guidage fin

Le télescope spatial Euclid, lancé par l'Agence spatiale européenne (ESA) le 1er juillet, est de nouveau sur les rails après avoir résolu des problèmes avec son capteur de guidage fin. La mission du télescope est d'explorer l'univers sombre, composé d'énergie noire et de matière noire. Cependant, au cours des premiers mois de son voyage, les capteurs de guidage fin du télescope perdaient la trace des étoiles guides, affectant ainsi sa capacité à pointer avec précision les régions d'intérêt.

Le problème était dû aux rayons cosmiques, en particulier au rayonnement à haute énergie des éruptions solaires, qui entraînaient l'apparition de faux signaux dans les observations d'Euclide. Ces faux signaux étaient plus nombreux que les étoiles réelles, ce qui a entraîné l'échec du capteur du télescope dans la navigation dans les modèles d'étoiles.

Pour surmonter ce défi, l’équipe a développé un correctif logiciel installé sur le télescope Euclid. La mise à jour du logiciel a été testée de manière approfondie dans des conditions de vol réelles, en utilisant les informations du Centre des opérations scientifiques pour les cibles d'observation. Avec des tests réussis, la phase de vérification des performances a été redémarrée, marquant la fin de la phase de mise en service.

Le télescope Euclid va désormais passer en mode scientifique complet et subir des tests jusqu'à fin novembre. Cette phase de test critique déterminera l'état de préparation du télescope pour sa mission principale. Carole Mundell, directrice scientifique de l'ESA, s'est dite enthousiasmée par cette phase et a anticipé les découvertes révolutionnaires qu'Euclide fera dans notre compréhension de l'univers sombre.

En conclusion, le télescope spatial Euclid a surmonté les premiers défis grâce à son capteur de guidage fin et est désormais prêt à se lancer dans sa mission d'exploration des mystères de l'univers sombre. Le correctif logiciel a résolu le problème de la perte de trace des étoiles guides causée par les rayons cosmiques. L'achèvement réussi de la phase de mise en service marque une étape importante pour la mission Euclid, et les scientifiques attendent avec impatience les informations et images précieuses qu'Euclid fournira.

Sources:

– Agence spatiale européenne (ESA)