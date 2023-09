La capsule de la NASA renvoie avec succès les plus gros échantillons d'astéroïde sur Terre

By

Une capsule de la Nasa a atterri avec succès sur terre dans un désert de l'Utah américain après une odyssée spatiale de sept ans. La capsule a apporté avec elle les plus gros échantillons d’astéroïde jamais collectés par l’homme. Il s’agit d’un développement passionnant pour les scientifiques, car l’étude de ces échantillons pourrait permettre de mieux comprendre la formation de notre système solaire et la manière dont la Terre est devenue une planète habitable.

La sonde Osiris-Rex, lancée en 2016, a atterri sur l'astéroïde nommé « Bennu » en 2020. Elle a réussi à collecter environ 9 onces (250 grammes) de poussière de la surface rocheuse de l'astéroïde. Les scientifiques s’attendaient à récupérer au moins une tasse de décombres de l’astéroïde riche en carbone. Le Japon est le seul autre pays à avoir ramené des échantillons d’astéroïdes, et ils ont rapporté environ une cuillère à café de poussière.

Même si la quantité de poussière d’astéroïdes ramenée est faible, la Nasa estime que cela « nous aidera à mieux comprendre les types d’astéroïdes qui pourraient menacer la Terre » et fera la lumière sur « les débuts de l’histoire de notre système solaire ». Cette mission revêt une grande importance historique car elle représente le plus grand retour d’échantillons depuis les roches lunaires d’Apollo.

La descente finale de la capsule Osiris-Rex dans l'atmosphère terrestre a été étroitement surveillée en raison des risques encourus. La capsule a réussi un atterrissage en douceur sur un champ d’essai militaire dans le nord-ouest de l’Utah. Il a parcouru environ 4 milliards de miles (6.2 milliards de kilomètres) avant de revenir sur Terre.

L'échantillon sera transporté au Johnson Space Center de la Nasa à Houston, où il sera examiné et divisé en spécimens plus petits pour analyse par des scientifiques du monde entier. Les premiers résultats de l'étude de ces échantillons devraient être annoncés lors d'une conférence de presse le 11 octobre.

Les astéroïdes comme Bennu ont le potentiel de fournir des informations précieuses sur la formation et l’évolution de notre système solaire. Ils sont restés relativement inchangés depuis des milliards d’années et ont peut-être apporté à la Terre des matières organiques, notamment de l’eau, dans le passé, contribuant ainsi au développement de la vie sur notre planète. Comprendre la composition des astéroïdes comme Bennu pourrait être crucial pour l’exploration future et l’utilisation des ressources.

