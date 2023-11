L'avion spatial révolutionnaire Dream Chaser de Sierra Space atteint ses dernières étapes de production, établissant une nouvelle norme pour les voyages spatiaux orbitaux. Avec ses ailes pliables, ses carreaux de céramique sur mesure et son train d'atterrissage en place, le vaisseau spatial est prêt à subir les dernières finitions avant de quitter l'usine.

À l'intérieur du Dream Chaser, les travailleurs installent le système de contrôle environnemental, garantissant que le compartiment pressurisé est habitable pour les astronautes pendant leurs missions vers la Station spatiale internationale (ISS). Contrairement à d'autres vaisseaux spatiaux, l'objectif principal du Dream Chaser est de transporter des marchandises vers et depuis le complexe de recherche, offrant finalement un retour en douceur sur Terre à une vitesse maximale de 1.5 Gs. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les charges utiles sensibles telles que les spécimens d’animaux et le matériel expérimental.

Sierra Space a également établi une salle de contrôle de mission adjacente à l'atelier de production, offrant aux ingénieurs les installations nécessaires pour surveiller et commander le vaisseau spatial pendant son orbite opérationnelle. Une maquette de formation a été préparée pour que les astronautes puissent s'entraîner à monter à bord du Dream Chaser et à gérer efficacement le fret lorsqu'ils sont amarrés à l'ISS.

Alors que le Dream Chaser, surnommé « Tenacity », est presque terminé, il sera bientôt transporté vers une installation de la NASA dans l’Ohio pour des tests rigoureux visant à vérifier son état de préparation au vol spatial. Le PDG de Sierra Space, Tom Vice, exprime sa grande confiance dans le succès imminent du projet, déclarant : « Nous introduisons la première ligne spatiale révolutionnaire au monde. Cela changera la façon dont nous voyageons de la Terre à l’espace et vice-versa.

La conception unique de Dream Chaser combine les éléments des fusées et des avions, ce qui en fait un ajout distinct à l'industrie des avions spatiaux. Alors que les capsules et les conceptions non conventionnelles comme le Starship de SpaceX ont dominé le marché, l'engagement de Sierra Space envers le concept d'avion spatial les distingue. Grâce à sa capacité à effectuer des vols orbitaux, le Dream Chaser redéfinira le voyage spatial et offrira une nouvelle ère de possibilités.

QFP

1. Quel est le but de l’avion spatial Dream Chaser ?

Le Dream Chaser est principalement conçu pour transporter des marchandises vers et depuis la Station spatiale internationale (ISS).

2. En quoi le Dream Chaser différera-t-il des autres vaisseaux spatiaux ?

Contrairement aux capsules traditionnelles ou aux conceptions non conventionnelles, le Dream Chaser combine les caractéristiques des avions et des fusées, lui permettant d'effectuer des vols orbitaux.

3. Quelle est la capacité de chargement du Dream Chaser ?

Le Dream Chaser peut transporter jusqu'à 12,000 5,500 livres (4,000 1,850 kilogrammes) de fret vers l'ISS et revenir avec environ XNUMX XNUMX livres (XNUMX XNUMX kilogrammes) de fret.

4. Quel est le lanceur attendu pour le Dream Chaser ?

Le Dream Chaser sera initialement lancé sur les fusées United Launch Alliance Vulcan depuis Cap Canaveral, en Floride, mais il est également adaptable à d'autres lanceurs.