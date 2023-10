L'astéroïde Didymos et son dimorphos lunaire : nouvelles informations issues des observations JWST

By

La mission DART de la NASA a fait la une des journaux lorsqu'elle a percuté l'astéroïde Dimorphos en septembre 2022, modifiant sa période orbitale. Les astronomes ont immédiatement tourné leurs télescopes pour observer l'événement, non seulement pour étudier l'impact sur l'astéroïde, mais également pour recueillir des informations précieuses pour les futurs efforts de défense planétaire. Le télescope spatial James Webb (JWST) a joué un rôle crucial dans cette entreprise en fournissant des données précieuses sur le système d'astéroïdes binaires Didymos-Dimorphos.

Un nouveau document pré-imprimé, dirigé par Andrew Rivkin, responsable de l'enquête pour DART, révèle les résultats des observations de suivi menées avec JWST. L'équipe a utilisé deux instruments sur le télescope, NIRSpec (spectomètre proche infrarouge) et MIRI (instrument infrarouge moyen), pour mesurer les spectres de Didymos environ deux mois après l'impact du DART. L’une des découvertes les plus significatives est que Didymos et Dimorphos partagent la même composition, appartenant à la classe des chondrites ordinaires, qui sont des météorites pierreuses qui constituent la majorité des chutes de météorites sur Terre. Cela suggère que la mission DART a constitué un excellent modèle pour les astéroïdes susceptibles de constituer une menace pour notre planète.

Les nouvelles observations complètent encore notre compréhension du système Didymos. En analysant les données, les scientifiques ont conclu que Didymos et Dimorphos avaient des compositions similaires. De plus, ils ont déterminé qu'environ 96 % du flux provenant du système provient de Didymos, en raison de sa plus grande taille.

Malgré l’impact sur Dimorphos, les chercheurs n’ont observé aucun changement notable chez Didymos au cours des observations. L’absence de luminosité supplémentaire ou de débris dans le système Didymos suggère que l’astéroïde est en grande partie sorti indemne de l’impact. Cependant, certaines observations intrigantes utilisant la lumière polarisée indiquent de possibles changements subtils dans la taille moyenne des particules ou la réflectivité de Didymos.

Ces résultats mettent en évidence la valeur du système Didymos-Dimorphos en tant que modèle représentatif pour étudier et se préparer aux menaces potentielles des astéroïdes. Avec les recherches en cours et les prochaines observations prévues pour le printemps 2024, les scientifiques espèrent mieux comprendre la dynamique fascinante de ce système binaire d’astéroïdes.

FAQ

1. Quelle est la mission DART ?

La mission DART (Double Asteroid Redirection Test) est une mission dirigée par la NASA qui vise à étudier la science et la technologie nécessaires pour modifier la trajectoire d'un astéroïde se dirigeant vers la Terre. Il s'agit de rediriger un vaisseau spatial pour percuter la lune d'un astéroïde et mesurer les changements qui en résultent dans son orbite.

2. Que sont les chondrites ordinaires ?

Les chondrites ordinaires sont un type de météorite pierreuse qui représente les chutes de météorites les plus courantes sur Terre. Ils sont principalement composés de minéraux silicatés et contiennent de petites particules rondes appelées chondrules, qui se sont formées au début du système solaire.

3. Comment le télescope spatial James Webb contribue-t-il aux observations d'astéroïdes ?

Le télescope spatial James Webb (JWST) est équipé d'instruments avancés qui permettent aux astronomes d'étudier les astéroïdes de manière très détaillée. Ses capacités incluent la mesure du spectre des astéroïdes, l’observation des changements dans leur luminosité et la fourniture d’informations sur leur composition et leurs caractéristiques physiques. Le JWST joue un rôle crucial dans l’avancement de notre compréhension des astéroïdes et de leurs risques potentiels d’impact.