Les efforts de la NASA pour étudier l'impact des fusées sur la surface de la Lune

Le programme Artemis de la NASA s'est fixé un objectif ambitieux : établir une présence humaine durable sur la Lune. Cependant, cette entreprise comporte des défis techniques critiques, notamment la maîtrise des complexités de l'atterrissage sur la surface de la Lune avec des atterrisseurs plus grands et plus puissants que ceux utilisés lors des missions Apollo. Pour relever l’un de ces défis, la Nasa s’attache à comprendre l’impact des fusées sur la surface lunaire.

Le manque d'atmosphère de la Lune et son terrain accidenté, rempli de cratères et de rochers, présentent un environnement d'atterrissage dangereux. Lors de la descente, les moteurs-fusées sont tirés pour contrecarrer l’attraction gravitationnelle de la Lune. Cependant, ces moteurs émettent des panaches supersoniques de gaz chauds susceptibles de soulever de la poussière et des débris, ce qui peut obstruer la visibilité, endommager l'équipement et même déstabiliser l'atterrisseur.

Pour répondre à ces préoccupations, les chercheurs de la Nasa du Marshall Space Flight Center à Huntsville, en Alabama, ont développé des outils logiciels sophistiqués. Ces outils sont spécifiquement conçus pour prédire comment les panaches du moteur interagissent avec le régolithe lunaire, la couche de sol et la roche fragmentée à la surface de la Lune. Cette compréhension des interactions panache-surface (PSI) est cruciale pour garantir la sécurité et le succès des missions humaines et robotiques.

En simulant le PSI lors de la mission Apollo 12 sur le supercalculateur Pléiades du centre de recherche Ames de la Nasa en Californie, les chercheurs ont pu générer des téraoctets de données. Cette simulation correspondait étroitement aux événements réels de l'alunissage et fournissait des informations détaillées sur la contrainte de cisaillement exercée sur la surface lunaire au cours de la dernière demi-minute de la descente de l'atterrisseur.

Les résultats de ces simulations ne sont pas de simples exercices académiques. Ils sont activement utilisés pour éclairer la conception et l’exploitation du système d’atterrissage humain et d’autres initiatives dans le cadre du programme Artemis. La Nasa continue de repousser les limites de la science informatique, en présentant ses réalisations lors de conférences internationales sur le calcul intensif. L’objectif ultime de l’agence est de garantir que lorsque les astronautes d’Artemis atterriront sur la Lune, ils le feront de manière sûre et efficace.

