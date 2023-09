La mission OSIRIS-REx de la NASA collecte avec succès des roches spatiales sur un astéroïde

La mission OSIRIS-REx de la NASA a franchi une étape majeure dans l'exploration spatiale en collectant avec succès des échantillons de l'astéroïde Bennu. La mission, lancée en 2016, visait à collecter des roches spatiales provenant d'un astéroïde potentiellement dangereux et à les ramener sur Terre pour analyse. Le 24 septembre 2023, la capsule de retour d'échantillons de la mission a atterri dans le désert du champ d'essai et d'entraînement du ministère de la Défense de l'Utah.

Les échantillons ont été collectés à Bennu en octobre 2020 par le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA. Le bidon scellé contenant les échantillons a désormais été ouvert par les scientifiques. Il s’agit d’une réalisation importante car il s’agit d’un exploit rarement tenté de collecter et de récupérer des roches spatiales sur un astéroïde.

Les échantillons collectés à Bennu devraient fournir des informations précieuses sur les origines de notre système solaire et la formation des planètes. Ces roches spatiales sont plus anciennes que notre planète et peuvent potentiellement révéler des détails sur les débuts de l’histoire de la Terre et d’autres corps célestes.

Les scientifiques de la NASA sont particulièrement intéressés par l'étude de la composition et de la structure de la surface de l'astéroïde, ainsi que des molécules organiques ou de l'eau qui pourraient être présentes. En analysant ces échantillons, ils espèrent mieux comprendre les processus qui ont façonné notre système solaire et le potentiel de vie sur d’autres planètes.

La collecte et la récupération réussies de ces roches spatiales témoignent des progrès technologiques et des prouesses techniques de la NASA. Cette réalisation ouvre de nouvelles possibilités d’exploration et de découvertes scientifiques dans le domaine des sciences planétaires.

