L'astronaute de la NASA Frank Rubio s'apprête à célébrer son premier anniversaire dans l'espace

L'astronaute de la NASA Frank Rubio est sur le point de réaliser un exploit historique : passer une année entière dans l'espace. Alors qu'il approche des 365 jours de sa mission, Rubio a parlé aux journalistes de la Station spatiale internationale de ses expériences et de l'importance des modèles.

Au cours de l'entretien, Rubio a reconnu les mentors de l'armée et de la NASA qui l'ont aidé à atteindre son poste actuel. Il a souligné la nécessité pour les individus, en particulier les hommes et les femmes, de se lever et d'être des modèles pour les jeunes générations. Rubio a souligné l'importance de faire preuve d'efforts, d'une attitude positive, d'admettre ses erreurs et de faire preuve de résilience pour inspirer les autres.

La mission Rubio, initialement prévue pour six mois, a été prolongée d'un an en raison d'un dysfonctionnement du vaisseau spatial qui a nécessité l'arrivée d'un véhicule Soyouz de remplacement. Malgré l'absence d'événements familiaux importants, Rubio est resté positif et concentré sur la mission à accomplir. Il a discuté des défis liés au travail dans l’environnement impitoyable de l’espace et du dévouement requis pour exercer ses fonctions.

En plus de son séjour record dans l'espace, Rubio a réalisé une série d'expériences scientifiques, notamment l'étude des récoltes de tomates, des robots autonomes et des études de bulles en microgravité. Il a également effectué trois sorties dans l'espace critiques pour moderniser les systèmes électriques de la Station spatiale internationale.

Avec une date d'atterrissage prévue pour le 27 septembre, Rubio rejoindra les rangs des sept personnes seulement ayant passé plus d'un an dans l'espace. Son exploit dépasse le précédent record de 355 jours établi par l'astronaute de la NASA Mark Vande Hei. Les seuls autres individus à avoir passé plus de 365 jours dans l'espace étaient des cosmonautes soviétiques lors de visites à la station spatiale Mir.

Après avoir retrouvé sa famille, Rubio a exprimé son impatience de retrouver le silence et la paix de son jardin. Ayant vécu dans le bourdonnement constant des machines de l’ISS, il a hâte de profiter de la tranquillité de la nature sur Terre.

Sources : Space.com