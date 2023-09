Des chercheurs redécouvrent des communautés perdues dans le désert angolais du Namib grâce à l'analyse de l'ADN

Des chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire dans le désert angolais du Namib en mettant au jour des groupes qui auraient disparu il y a 50 ans. L'étude menée par une équipe du Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO, Université de Porto) et du Centro de Estudos do Deserto (CEDO) a découvert des communautés telles que les Kwepe et les derniers locuteurs de la langue du clic Kwadi. Grâce à l'analyse de l'ADN, les chercheurs ont pu révéler une ascendance pré-bantoue unique, spécifique au désert du Namib. Cette découverte met en lumière l’histoire complexe des migrations et des contacts en Afrique australe.

L’Afrique, berceau de l’humanité moderne, possède le plus haut niveau de diversité génétique. Bien que la recherche sur l'ADN ait permis de mieux comprendre le cadre génétique du continent avant l'essor de l'agriculture, les défis liés à la conservation de l'ADN ont limité une compréhension globale. Pour surmonter ce problème, l'équipe de recherche s'est lancée dans un voyage dans le désert angolais du Namib, dans l'espoir de trouver des indices sur les populations modernes.

L’équipe a réussi à localiser des groupes que l’on pensait disparus il y a plus de 50 ans. Parmi eux se trouvaient les Kwepe, un groupe pastoral qui parlait le Kwadi, une langue à clic. Anne-Maria Fehn, linguiste du CIBIO, a interviewé ce qui pourrait être les deux derniers locuteurs du kwadi et a expliqué que les langues khoe-kwadi sont liées à une migration préhistorique des éleveurs d'Afrique de l'Est.

Les chercheurs ont également contacté des groupes de langue bantoue et des communautés marginalisées associées à une tradition de recherche de nourriture. Grâce à leur étude, l'équipe a découvert que les habitants du Namib angolais sont génétiquement distincts des autres populations modernes et sont très structurés entre eux. Les descendants des locuteurs du Kwadi et des communautés marginalisées conservent une ascendance pré-bantoue unique que l'on retrouve uniquement dans les populations du désert du Namib.

Cette recherche révolutionnaire fournit non seulement un aperçu de la structure génétique du continent africain, mais reconstruit également les histoires de contact résultant de la migration des éleveurs de langue khoe-kwadi et des agriculteurs de langue bantoue vers l'Afrique australe.

