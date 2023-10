Lancement réussi du satellite PVCC pour surveiller les conditions de la végétation et analyser le changement climatique

Aerospacelab, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) et la Politique scientifique belge (Belspo), a franchi une étape majeure en lançant avec succès le satellite PVCC. La mission de ce satellite est de fournir des données cruciales d’observation de la Terre pour surveiller l’état de la végétation et analyser le changement climatique.

Le satellite PVCC, abréviation de « Project for On-Board Autonomy – Vegetation – Companion CubeSat », est un effort conjoint du VITO et de l’OIP. Il a été lancé depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française, le 9 octobre, et la communication avec le satellite a été établie quelques heures après le lancement.

Il s'agit du troisième satellite développé par Aerospacelab à atteindre l'orbite, et il a été entièrement conçu et intégré dans ses installations belges. S'appuyant sur le succès de son prédécesseur, Proba-V, la mission du PVCC est de capturer des images à l'aide de l'imageur spectral de rechange du satellite Proba-V.

La flotte de l'ESA bénéficiera de cette mission de démonstration, car elle comparera les performances d'une petite charge utile de satellite sur une plateforme cubesat. Cela permettra d'acquérir des images de haute qualité de la couverture végétale de la Terre et contribuera à la collecte et à l'analyse de données environnementales vitales.

Benoit Deper, PDG et fondateur d'Aerospacelab, a exprimé sa fierté d'avoir été choisi comme maître d'œuvre de cette mission. Il a déclaré : « Notre équipe a travaillé sans relâche avec VITO pour assurer le succès de cette mission, qui accélère le rythme des progrès, conduisant à des avancées plus significatives qui façonneront l'avenir de la technologie spatiale et permettront le développement de solutions plus efficaces pour relever les défis. dans le secteur. »

Avec le lancement réussi du satellite PVCC, la communauté spatiale dispose désormais d'un outil précieux pour surveiller et analyser l'état de la végétation et le changement climatique, soutenant ainsi les efforts visant à comprendre et à atténuer leurs impacts.

Définitions:

– PVCC : Projet d'Autonomie Embarquée – Végétation – Companion CubeSat, satellite développé par Aerospacelab en collaboration avec VITO et OIP.

– CubeSat : Type de satellite miniaturisé utilisé pour la recherche spatiale.

– Observation de la Terre : collecte d'informations sur les systèmes physiques, chimiques et biologiques de la Terre à l'aide de technologies de télédétection.

– Imageur spectral : Appareil qui mesure l’intensité de la lumière à différentes longueurs d’onde, permettant la caractérisation d’objets ou d’environnements en fonction de leur signature spectrale.

Sources:

– Laboratoire aérospatial