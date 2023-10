Une étude révèle que les aérosols provoquent le changement climatique dans l'Himalaya

Une étude récente menée par le Laboratoire de recherche physique (PRL) de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) à Ahmedabad a révélé que les aérosols jouent un rôle important dans le réchauffement de l'Himalaya. Cette découverte suggère que les aérosols continueront d’être un facteur crucial du changement climatique dans la région de l’Hindu Kush-Himalaya-Tibétain Plateau (HKHTP).

L'étude, qui a utilisé des observations au sol, des données satellitaires et des simulations de modèles, est la première du genre à examiner l'impact des aérosols sur la région du HKHTP. La région comprend huit pays d’Asie du Sud, dont l’Afghanistan, le Pakistan, l’Inde, la Chine, le Bangladesh, le Bhoutan et le Népal. Il se caractérise par une diversité de paysages, de régimes de précipitations, de végétation et de conditions socio-économiques.

Selon l’étude, les aérosols contribuent à eux seuls à plus de 50 % du réchauffement total de la basse atmosphère lorsqu’ils sont combinés aux gaz à effet de serre. L'efficacité du forçage radiatif des aérosols est particulièrement élevée sur la plaine indo-gangétique et les contreforts himalayens. Les chercheurs ont découvert que l’efficacité est 2 à 4 fois plus élevée dans ces zones que dans d’autres sites pollués d’Asie du Sud et de l’Est, en raison d’une profondeur optique et d’une absorption des aérosols plus élevées.

Dirigée par le professeur principal S Ramachandran du PRL, la recherche a été menée en collaboration avec l'Institut de recherche sur le développement durable en Allemagne. Les résultats ont été récemment publiés dans la revue Science of the Total Environment. L’étude souligne la nécessité d’une représentation plus précise des propriétés des aérosols, en particulier du carbone noir et d’autres aérosols, dans les modèles d’évaluation climatique.

L'étude s'aligne sur un rapport de 2019 du Centre international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD), qui a révélé que l'Hindu-Kush Himalaya se réchauffe à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale. Les conséquences de ce réchauffement rapide sont graves, notamment le retrait accéléré des glaciers, des modifications du cycle hydrologique et une modification des régimes de précipitations dans la région.

En résumé, les recherches menées par PRL illustrent la contribution importante des aérosols au réchauffement de l’Himalaya. Il souligne l’urgence de lutter contre le réchauffement induit par les aérosols et ses implications potentielles pour la région HKHTP.

