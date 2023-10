Aérosols dans le climat himalayen : accélération du retrait des glaciers et modification des modèles de précipitations

Les chercheurs ont découvert que les aérosols jouent un rôle important dans le retrait accéléré des glaciers et dans les modifications des régimes de précipitations dans la région de l'Hindu Kush-Himalaya-Tibétain (HKHTP). Les aérosols sont responsables de plus de la moitié du réchauffement total dans la basse atmosphère, le reste provenant des gaz à effet de serre. L'étude a été menée par des scientifiques du Laboratoire de recherche physique d'Ahmedabad, en Inde, du Centre Helmholtz de Potsdam et de l'Université de Leipzig en Allemagne.

Les chercheurs ont concentré leur étude sur la plaine indo-gangétique, les contreforts himalayens et le plateau tibétain, qui sont des régions peu étudiées dotées d'écosystèmes sensibles et d'importantes populations vulnérables. Ils ont constaté que les modèles climatiques actuels sous-estiment l’impact du réchauffement induit par les aérosols dans la région HKHTP, soulignant la nécessité d’une représentation plus réaliste des propriétés des aérosols dans ces modèles. Les résultats ont été publiés dans la revue Science of The Total Environment.

La plaine indo-gangétique, qui s'étend sur une partie du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh et du Népal, est fortement polluée, avec des valeurs de profondeur optique des aérosols (AOD) dépassant 0.3 sur tous les sites d'observation. L'AOD est une mesure de la pollution atmosphérique, avec des valeurs plus élevées indiquant des conditions brumeuses et une visibilité réduite.

Les chercheurs ont également découvert que les fines particules d’aérosol, dominantes dans l’AOD, sont plus abondantes à des altitudes plus élevées dans les contreforts centraux de l’Himalaya et absorbent davantage la chaleur en raison de leur teneur en carbone noir. Ils ont observé des niveaux plus élevés d'aérosols absorbant la chaleur au-dessus de Katmandou, la capitale du Népal, tout au long de la période d'étude.

En outre, les chercheurs ont déterminé que le forçage radiatif des aérosols dans l’atmosphère était 2 à 4 fois plus efficace au-dessus de la plaine indo-gangétique et des contreforts de l’Himalaya, avec des valeurs plus élevées à des altitudes plus élevées. Les taux de réchauffement annuels moyens des aérosols se sont également révélés significativement plus élevés que ceux rapportés précédemment, ce qui suggère que les aérosols pourraient à eux seuls contribuer à plus de 50 % du réchauffement total dans la région.

Cette analyse révolutionnaire a utilisé des observations au sol, des données satellitaires et des simulations de modèles, fournissant une compréhension complète du rôle des aérosols dans le climat himalayen. Les résultats soulignent la nécessité de recherches plus approfondies et d'une représentation plus précise des propriétés des aérosols dans les modèles climatiques afin de mieux prédire et gérer l'impact des aérosols sur le changement climatique dans la région du HKHTP.

Sources:

– Les aérosols réchauffent le climat himalayen, accélèrent le retrait des glaciers : étude (article source)

– Revue La Science de l’Environnement Total