Les aérosols réchauffent l'Himalaya, contribuant au changement climatique et aux modèles de mousson, révèle une étude

Une nouvelle étude menée par des scientifiques indiens et allemands a révélé que les aérosols réchauffent considérablement l'Himalaya, avec de graves conséquences sur le changement climatique et les régimes de mousson dans la région. L’étude, qui comprenait des observations au sol, des données satellitaires et des simulations de modèles, a mis en évidence l’efficacité élevée du forçage radiatif des aérosols (ARFE) au-dessus des plaines indo-gangétiques (IGP) et des contreforts himalayens. L’ARFE moyen s’est avéré 2 à 4 fois plus élevé dans cette région que dans d’autres sites pollués d’Asie du Sud et de l’Est.

Les aérosols sont de fines particules solides ou gouttelettes liquides en suspension dans l'atmosphère, qui peuvent être d'origine naturelle ou anthropique. Les chercheurs ont noté que le réchauffement induit par les aérosols observé dans les hautes altitudes de l’Himalaya augmente la température de l’air, accélère le retrait des glaciers et affecte le cycle hydrologique et les régimes de précipitations. L’étude souligne que ces changements ont des conséquences importantes sur la mousson d’été asiatique et la fonte des neiges glaciaires.

La région himalayenne, y compris le plateau Hindou Kush-Himalaya-Tibétain (HKHTP), abrite la plus grande masse de glace en dehors des régions polaires de l'Antarctique et de l'Arctique. Le retrait observé des glaciers dans cette région est influencé par le réchauffement atmosphérique induit par les aérosols et par le dépôt d'aérosols carbonés absorbant la lumière sur la neige et la glace. Les chercheurs ont averti que ce retrait rapide des glaciers aurait des impacts négatifs sur l'approvisionnement en eau en Asie du Sud et de l'Est, affectant ainsi le cycle hydrologique régional.

L'étude souligne la nécessité de poursuivre les recherches et de comprendre l'impact des aérosols sur le climat himalayen et les implications plus larges sur le changement climatique et les ressources en eau dans la région. Il souligne l’importance de réduire les émissions d’aérosols et d’atténuer les effets du changement climatique pour protéger les écosystèmes et les populations fragiles de la zone HKHTP.

Sources:

– Service de presse Tribune