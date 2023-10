La technique d'aérocapture pourrait débloquer l'exploration du système solaire externe

Les agences spatiales ont utilisé avec succès la technique de l'aérocapture pour ralentir les engins spatiaux lorsqu'ils entrent dans les atmosphères de Vénus et de Mars. Aujourd'hui, une récente série d'articles d'Athul Pradeepkumar Girija, ancien doctorant à l'Université Purdue, explore la possibilité d'utiliser cette technique pour les mondes extérieurs du système solaire tels que Jupiter, Titan, Uranus et Neptune.

Girija explique que l'aérocapture peut être particulièrement utile pour explorer les géantes de glace Uranus et Neptune, car elle réduit considérablement la quantité de carburant de fusée nécessaire à une mission. Ceci est important car les géantes de glace sont situées loin de la Terre, ce qui nécessite des vitesses élevées pour les atteindre, ce qui nécessite davantage de propulseur. En utilisant l'atmosphère d'une planète pour ralentir un vaisseau spatial, le poids du propulseur nécessaire peut être considérablement réduit.

Bien que l’idée d’utiliser la traînée atmosphérique pour ralentir un vaisseau spatial puisse sembler risquée, plusieurs articles de recherche confirment sa faisabilité et ses avantages. Girija a examiné deux approches d'aérofreinage dans le système solaire externe : la modulation de portance et la modulation de traînée. La modulation de portance offre plus de contrôle mais nécessite plus de propulseur, limitant la capacité de charge utile du vaisseau spatial. La modulation de la traînée repose sur la friction avec les molécules d'air pour ralentir le vaisseau spatial et offre moins de contrôle mais peut permettre un voyage plus rapide.

Les principaux objectifs définis dans l’enquête décennale nécessitent une mission orbitale Uranus dans les années à venir. Bien qu’il n’y ait aucune garantie, l’étude de l’utilisation de la technique d’aérocapture sur les géantes de glace fournit des informations précieuses pour d’éventuelles missions futures et améliore notre compréhension de l’exploration spatiale.

Sources : arXiv.org, Acta Astronautica, Journal of Spaceflight and Rockets.