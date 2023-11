De nouvelles recherches et opérations occupent le devant de la scène sur la Station spatiale internationale

La Station spatiale internationale (ISS) continue d'être une plaque tournante de recherche et d'opérations révolutionnaires alors qu'elle célèbre son 25e anniversaire depuis le lancement de son premier module, le Zarya. Au fil des années, l'ISS a servi de plate-forme de collaboration internationale dans l'exploration spatiale, permettant à des équipages tournants d'astronautes et de cosmonautes de mener des expériences scientifiques et des progrès technologiques.

Recherche biomédicale et examens de la vue

Lundi, le commandant Andreas Mogensen, ainsi que les ingénieurs de vol Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli et Satoshi Furukawa, se sont concentrés sur la recherche biomédicale. Ils ont effectué des examens de la vue par échographie et ont participé à des examens de la vue programmés dans le module du laboratoire Columbus. Ces examens sont cruciaux pour comprendre les effets des voyages spatiaux de longue durée sur la vision des astronautes.

Entraînement et maintenance d'endurance Dragon

Le commandant Mogensen et Loral O'Hara de la NASA ont pratiqué les procédures de désamarrage et d'atterrissage du vaisseau spatial SpaceX Dragon Endurance. Ils ont également déballé des kits de fournitures médicales et effectué des tâches de maintenance sur le vaisseau spatial de l'équipage.

Études de botanique spatiale et de gravité cellulaire

Loral O'Hara a contribué à une étude de botanique spatiale visant à promouvoir l'éducation STEM parmi les membres de la tribu. Les graines fournies par la nation Choctaw de l'Oklahoma ont été exposées à la microgravité pendant plusieurs mois pour étudier les effets de l'espace sur la croissance des plantes. Pendant ce temps, Satoshi Furukawa a mené des recherches sur la façon dont les cellules détectent la gravité en observant des échantillons au microscope. Cette étude a des implications pour la compréhension du comportement cellulaire dans les environnements de microgravité.

Activités des cosmonautes russes

Dans le segment Roscosmos de l'ISS, Oleg Kononenko a vérifié les systèmes du module scientifique Nauka, tandis que Nikolai Chub surveillait son activité cardiaque et effectuait des tâches de maintenance sur les conduits d'air. Konstantin Borisov portait une casquette remplie de capteurs et pratiquait les techniques de pilotage sur un ordinateur, se préparant ainsi aux futures missions planétaires et robotiques.

25 ans de réalisations scientifiques

Alors que l'ISS commémore les 25 ans du lancement de son premier module, il convient de célébrer les réalisations réalisées dans le domaine de la recherche spatiale et de la collaboration internationale. Avec plus de 3,000 108 recherches et enquêtes éducatives menées par des personnes de XNUMX pays et régions, l’ISS a joué un rôle déterminant dans l’élargissement de nos connaissances sur l’espace et de son potentiel de progrès scientifique.

Questions fréquentes

1. Quel est le but des examens de la vue effectués à bord de l'ISS ?

Les examens de la vue sont effectués pour comprendre les effets des voyages spatiaux de longue durée sur la vision des astronautes et pour garantir leur santé et leur bien-être pendant leur mission.

2. Pourquoi la recherche en botanique spatiale est-elle importante ?

La recherche en botanique spatiale nous aide à comprendre comment les plantes s’adaptent et se développent dans des environnements en microgravité. Ces connaissances sont cruciales pour soutenir les futures missions spatiales, telles que les voyages spatiaux de longue durée et la colonisation extraterrestre.

3. Quelles sont certaines des réalisations de la Station spatiale internationale ?

L'ISS a accueilli plus de 3,000 108 recherches et enquêtes éducatives menées par des personnes dans XNUMX pays et régions. Il a également servi de plateforme de collaboration internationale dans le domaine de l’exploration spatiale, faisant progresser notre compréhension de divers domaines scientifiques et ouvrant la voie à de futures missions spatiales.

4. Comment l'ISS a-t-il contribué à l'enseignement STEM ?

L'ISS a joué un rôle déterminant dans la promotion de l'enseignement STEM en engageant les étudiants et les éducateurs dans des recherches et des expériences spatiales réelles. Il incite la prochaine génération de scientifiques et d’ingénieurs à poursuivre une carrière dans les domaines STEM.