Une analyse comparative des cellules humaines de type 8 et des embryons révèle des informations précieuses

Les scientifiques ont longtemps eu du mal à étudier les profils génétiques et l’activité des gènes au début du développement humain en raison de préoccupations éthiques et du manque de modèles de laboratoire. Cependant, une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Chiba, du Karolinska Institutet et de l'Université d'Helsinki a réalisé des progrès significatifs dans ce domaine.

Les chercheurs se sont concentrés sur une étape spécifique du développement embryonnaire appelée activation du génome embryonnaire (EGA), qui marque le début de l’activité des gènes spécifiques aux embryons. Bien qu’il existe certaines connaissances sur l’EGA chez la souris, sa compréhension chez l’homme reste un défi. C’est là que la création de modèles cellulaires imitant les embryons humains devient cruciale.

Pour permettre la recherche sur ce sujet, cinq groupes de chercheurs différents ont développé des « cellules humaines de type 8 cellules » (8CLC) en utilisant diverses méthodes. Ces cellules sont dérivées de cellules souches pluripotentes humaines (hPSC) et ressemblent beaucoup au stade 8 cellules d'un embryon. Chaque groupe de recherche a utilisé différentes approches pour générer ces 8CLC, qui ont été confirmées par séquençage d'ARN unicellulaire.

Dans leur étude, les scientifiques ont comparé l’activité génétique de ces 8CLC cultivés en laboratoire avec celle d’embryons humains réels. Ils ont combiné les données génétiques des 8CLC avec des informations provenant de deux ensembles d'embryons, l'un couvrant le stade de 8 cellules jusqu'au septième jour du développement de l'embryon et l'autre fournissant des données sur des cellules et des embryons plus matures. Cette analyse complète a mis en lumière les similitudes et les différences entre les 8CLC et les embryons.

Les chercheurs espèrent que ces résultats stimuleront la poursuite des recherches sur le développement précoce de l’embryon humain. Le Dr Yoshihara, l'un des principaux auteurs, a souligné les avantages de l'utilisation de modèles cellulaires cultivés en laboratoire, déclarant : « Ces modèles nous permettent d'étudier le début de la vie humaine sans soucis éthiques et de surmonter les limites de la rareté des échantillons dans la recherche. »

Cette étude représente un pas important vers la démystification des complexités du développement embryonnaire humain précoce. Les connaissances acquises grâce à cette recherche recèlent un potentiel transformateur dans les domaines de la médecine régénérative et de la biologie du développement.

Journal de référence:

Masahito Yoshihara, Juha Kere. Différences transcriptomiques entre les cellules humaines de type 8 cellules reprogrammées avec différentes méthodes. Rapports sur les cellules souches. DOI : 10.1016/j.stemcr.2023.06.009.

Source : Université de Chiba, Karolinska Institutet et Université d'Helsinki.