Faire progresser la conservation des oiseaux d’eau côtiers en Chine : progrès politiques et défis

Une revue récente publiée dans la revue Avian Research par Zhijun Ma et ses collègues met en évidence les progrès et les défis de la conservation des oiseaux d'eau côtiers dans les zones humides côtières de Chine. Les zones humides côtières sont des écosystèmes importants qui contribuent au cycle du carbone, à l’atténuation des catastrophes naturelles, aux moyens de subsistance locaux et au soutien de la biodiversité. Les oiseaux d’eau, en particulier, sont révélateurs de la santé des zones humides et constituent une espèce phare des efforts de conservation.

Les zones humides côtières de Chine jouent un rôle crucial dans les habitats de reproduction, de migration et d'hivernage de dizaines de millions d'oiseaux d'eau. Cependant, de vastes projets de remise en état des terres ont entraîné un déclin des populations d'oiseaux d'eau. Le gouvernement chinois a déployé des efforts et des investissements importants dans la conservation des zones humides côtières ces dernières années, mais l’efficacité de ces mesures et les éventuelles lacunes existantes restent floues.

L'étude met en évidence les progrès réalisés dans la législation, les réglementations et les plans d'action en matière de conservation au niveau national, ainsi que l'amélioration de l'efficacité des politiques et de l'engagement des parties prenantes. Cependant, plusieurs problèmes urgents persistent, notamment liés à la conservation et à la gestion des habitats. Il s'agit notamment de la restauration des zones humides côtières, du contrôle des espèces envahissantes comme Spartina alterniflora, de la gestion de la pollution environnementale et de l'amélioration de la qualité des habitats artificiels.

Les auteurs soulignent l’importance de sauvegarder les zones humides naturelles de marée et d’améliorer la qualité de l’habitat, en particulier pour les oiseaux d’eau côtiers qui dépendent fortement des habitats intertidaux. Ils recommandent une surveillance régulière des polluants, des modèles économiques respectueux de l'environnement et des restrictions sur les produits agrochimiques et les antibiotiques dans les zones côtières afin d'atténuer les impacts de l'activité humaine et de résoudre les conflits homme-oiseau.

Le gouvernement central chinois s'est fixé un objectif ambitieux : éradiquer l'espèce envahissante Spartina le long de la côte d'ici 2022. Les défis pour atteindre cet objectif incluent l'adaptation des méthodes aux conditions régionales, l'atténuation des impacts du projet sur l'environnement local et la biodiversité, et la prévention d'une future réinvasion de Spartina. La restauration rapide de l'habitat après l'éradication de Spartina est cruciale pour créer des habitats appropriés pour les oiseaux d'eau.

Les auteurs estiment qu'il existe des possibilités d'améliorer davantage la conservation des oiseaux d'eau et la protection des zones humides côtières en Chine grâce à une prise de décision et à des actions fondées sur des données probantes. Des approches fondées sur la science sont nécessaires pour relever les défis et assurer la conservation à long terme des oiseaux d’eau côtiers et de leurs habitats.

Sources:

Zhijun Ma et al, Réalisations, défis et recommandations pour la conservation des oiseaux d'eau dans les zones humides côtières de Chine, Avian Research (2023).

KeAi Communications Co.