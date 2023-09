Ranatec va construire du matériel de traitement du signal pour l'observatoire du kilomètre carré

Ranatec, filiale du groupe Qamcom et fournisseur leader d'équipements de test et de mesure pour les applications RF et micro-ondes, a été sélectionnée par Qamcom Research and Technology pour construire le matériel avancé de traitement du signal pour le Square Kilometer Array Observatory (SKAO). Le SKAO est une organisation intergouvernementale qui travaille à la construction des radiotélescopes les plus puissants du monde en Australie et en Afrique du Sud.

Les télescopes SKAO seront utilisés pour diverses études, notamment l'exploration de l'univers primitif, la formation des étoiles et des galaxies et la recherche de la vie extraterrestre. Le rôle de Ranatec dans le projet sera d'intégrer et de compléter une gamme de solutions clés pour les télescopes.

Cette nomination est une réalisation importante pour Ranatec, car elle met non seulement en valeur son expertise en gestion de signaux, mais renforce également sa position en tant que fournisseur de solutions clé en main pour le développement et la production. La collaboration entre Ranatec et Qamcom Research and Technology renforcera encore leur capacité à transformer les idées et les innovations en solutions concrètes.

Bengt Münter, chef de projet chez Qamcom, a félicité Ranatec pour son expérience en matière de fourniture de solutions innovantes et son expertise dans la fabrication d'équipements de test et de mesure spécialisés. Il a déclaré que la participation de Ranatec ferait partie intégrante de l'assemblage et des tests du système avancé de réception de flux numérisés pour le projet SKAO.

La mission Qamcom SKAO fait partie d'une collaboration internationale plus large qui s'étend jusqu'en 2027. Qamcom est responsable de l'intégration des composants d'autres fournisseurs dans le système principal. Le projet implique également une collaboration avec l'Observatoire spatial Onsala et l'Université de technologie Chalmers, deux acteurs majeurs dans la construction des télescopes SKAO.

Ranatec considère cette opportunité comme une opportunité unique de croissance et une chance de travailler aux côtés de leaders visionnaires de la technologie et de la recherche spatiale suédoises. L'entreprise est honorée d'avoir été sélectionnée pour ce projet prestigieux et se réjouit de contribuer au succès de l'Observatoire SKAO.

