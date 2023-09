L'imagerie avancée révèle le contenu digestif d'un trilobite vieux de 465 millions d'années

By

Des paléontologues de l'Université Charles de Prague ont utilisé des techniques d'imagerie avancées pour étudier le contenu intestinal préservé d'un trilobite vieux de 465 millions d'années. La recherche, publiée dans la revue Nature, fournit des informations précieuses sur l'écologie des trilobites et leur rôle dans les écosystèmes anciens.

Le trilobite fossilisé a été découvert il y a plus d'un siècle par un collectionneur privé et est conservé au musée B. Horák à Pilsen. Ce n'est que récemment que les paléontologues ont réalisé l'importance potentielle des morceaux de coquilles visibles dans le tronc du trilobite. Grâce à l’utilisation de la tomographie synchrotron, un puissant outil d’imagerie non destructive, les chercheurs ont pu examiner les fragments de coquille présents dans l’intestin à haute résolution.

Le trilobite, nommé Bohemolichas incola, avait un tube digestif rempli de coquilles calcaires et de fragments provenant de divers invertébrés marins, notamment des ostracodes, des bivalves et des échinodermes. Les chercheurs proposent que ce trilobite était un charognard opportuniste, se nourrissant d’animaux morts ou vivants facilement désintégrés ou suffisamment petits pour être avalés entiers, sans qu’il soit nécessaire de rejeter les coquilles dures.

Fait intéressant, les coquilles calcaires sont restées intactes et non dissoutes dans tout le tube digestif, ce qui indique qu’elles n’ont pas été exposées à un environnement acide. Cela suggère que l'intestin du trilobite avait un environnement presque neutre ou légèrement alcalin, une caractéristique observée chez les crustacés et les limules modernes.

Après la mort du trilobite, sa carcasse a été récupérée par de petits organismes qui s'enfouissaient dans les tissus mous mais évitaient l'intestin. Les chercheurs pensent que l’environnement interne du tube digestif pourrait avoir été nocif et contenir des enzymes digestives actives, dissuadant les charognards. Finalement, les restes du trilobite se sont retrouvés enfermés dans une « boule » solide dans le fond boueux de la mer, empêchant les charognards de s'échapper.

Cette étude met en évidence l’importance des techniques d’imagerie avancées, telles que la tomographie synchrotron, pour découvrir de nouvelles informations sur les organismes anciens. En étudiant le contenu intestinal préservé du trilobite, les chercheurs ont acquis des informations précieuses sur son comportement alimentaire et sur la nature des anciens écosystèmes marins.

