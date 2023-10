Des chercheurs de Penn State découvrent un complexe aux jonctions de cellule à cellule

Les chercheurs du Penn State College of Medicine ont utilisé des techniques d'imagerie avancées pour étudier le fonctionnement complexe des connexions cellulaires à différents niveaux. Animées par l’observation de maladies, ces études pourraient potentiellement déboucher sur de nouveaux traitements pour les patients atteints de maladies de peau, de cancers, de troubles neurologiques et d’autres troubles.

Dirigée par le professeur Andrew Kowalczyk, l’équipe se concentre sur les maladies cutanées rares comme contexte d’étude de l’adhésion cellulaire. La capacité des cellules à se connecter et à former des tissus est cruciale pour le fonctionnement normal des tissus et des organes. L'équipe de Kowalczyk, composée de chercheurs postdoctoraux, d'étudiants diplômés, de personnel, de professeurs et de collaborateurs internationaux, combine leur expertise en imagerie de cellules vivantes et en apprentissage automatique/profond pour percer les mystères des contacts cellulaires.

L’une de leurs récentes découvertes concerne l’étude des desmosomes, des structures d’adhésion cellulaire vitales présentes dans des organes comme la peau et le cœur. Les chercheurs ont révélé une formation complexe entre les desmosomes et le réticulum endoplasmique (RE), un système membraneux au sein des cellules impliquées dans le repliement et le transport des protéines. Cette découverte inattendue était basée sur l’observation de maladies cutanées rares.

L’équipe a utilisé des techniques d’imagerie avancées, notamment le marquage fluorescent et l’imagerie de cellules vivantes, pour visualiser le complexe ER-desmosome. Ils ont également collaboré avec le Janelia Research Campus pour utiliser la microscopie électronique à balayage à faisceau d'ions focalisé (FIB-SEM) pour un agencement 3D haute résolution du complexe.

L'apprentissage automatique a joué un rôle important dans l'étude, permettant la restauration d'images et la segmentation des données de microscopie. Cette technologie a accéléré le traitement de l’image et rendu des rendus détaillés de l’association ER-desmosome.

Des preuves préliminaires suggèrent que le complexe ER-desmosome pourrait fonctionner comme un capteur de stress, répondant aux perturbations des contacts cellule-cellule. D'autres études sont en cours pour explorer comment ce complexe structurel permet aux cellules de répondre à des stimuli mécaniques.

Cette recherche met non seulement en lumière la biologie fondamentale des connexions cellulaires, mais met également en évidence le potentiel d’innovations médicales à l’avenir. En réunissant des experts de plusieurs disciplines scientifiques, le Penn State College of Medicine est à l'avant-garde de la découverte des subtilités de la vie à différentes échelles.

