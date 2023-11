Des scientifiques découvrent un nouveau potentiel de tolérance à la chaleur des coraux grâce aux symbiotes

De nouvelles recherches menées par l'Institut australien des sciences marines (AIMS) et l'Université de Melbourne ont découvert une solution potentielle pour aider les récifs coralliens à résister aux événements de blanchissement provoqués par la hausse des températures des océans. L’étude révèle que les fragments adultes d’une espèce de corail, traités avec des symbiotes spécialisés dégagés par la chaleur, ont une capacité accrue à tolérer le blanchiment et à se rétablir plus rapidement. Cette percée offre de l’espoir pour l’avenir des efforts de restauration et de conservation des coraux.

Des études antérieures se sont concentrées sur des symbiotes naturellement tolérants à la chaleur, mais ont découvert que même s'ils amélioraient la résistance d'un corail à la chaleur, cela se faisait souvent au détriment de la croissance. En revanche, les symbiotes utilisés dans cette nouvelle recherche, exposés à des températures élevées pendant dix ans, n'ont pas compromis la capacité de croissance du corail. Cette découverte suggère que les symbiotes dégagés par la chaleur pourraient potentiellement constituer une ressource précieuse pour la restauration des récifs chez différentes espèces de coraux et à différents stades de vie.

Au cours de l’étude, des fragments de coraux adultes de l’espèce Galaxea fascicularis, ayant subi un blanchiment chimique, ont été dotés de symbiotes dégagés par la chaleur. Les scientifiques ont observé que les symbiotes entretenaient une relation symbiotique avec les coraux pendant deux ans, ce qui entraînait une récupération plus rapide du blanchissement et une meilleure tolérance à la chaleur, sans entraver la croissance.

L'auteur principal de l'étude, le Dr Wing Yan Chan, a souligné le potentiel des symbiotes d'algues développés par la chaleur pour des bénéfices à long terme en termes de tolérance à la chaleur des coraux. La stabilité de la symbiose dans le temps laisse espérer que ces symbiotes pourraient continuer à apporter des avantages aux hôtes coralliens pendant de nombreuses années à venir.

Cette recherche représente une avancée significative dans la compréhension de la manière d’améliorer la tolérance à la chaleur des coraux. La prochaine phase critique de l'étude impliquera des essais contrôlés sur le terrain pour déterminer si l'intervention réussit en dehors du laboratoire, avec différentes espèces de coraux et à plus grande échelle.

Les résultats soulignent l’importance de réduire les émissions et de gérer activement les systèmes de récifs coralliens. De nouvelles interventions, telles que les symbiotes produits par la chaleur, ont le potentiel de renforcer la tolérance climatique et de renforcer la résilience des récifs coralliens, augmentant ainsi leurs chances de survie.

FAQ:

Q : Que sont les symbiotes ?

R : Les symbiotes sont de minuscules cellules d’algues qui vivent à l’intérieur des tissus coralliens et fournissent aux coraux l’énergie nécessaire à leur croissance.

Q : Comment l’étude contribue-t-elle aux efforts de restauration des coraux ?

R : L'étude suggère que le traitement des coraux adultes avec des symbiotes développés par la chaleur peut améliorer leur tolérance à la chaleur et favoriser une récupération plus rapide après le blanchiment, sans compromettre leur croissance.

Q : Quelle est la prochaine étape de cette recherche ?

R : La prochaine étape consiste à mener des essais contrôlés sur le terrain pour déterminer si l'intervention est efficace en dehors du laboratoire, avec différentes espèces de coraux et à plus grande échelle.

Q : Pourquoi est-il important d’améliorer la tolérance à la chaleur des coraux ?

R : Améliorer la tolérance à la chaleur des coraux est crucial pour protéger les récifs coralliens des effets néfastes du changement climatique, tels que le blanchissement et la mortalité.