Mission Aditya-L1 de l'ISRO : exploration du point Terre-Soleil L1

La première mission solaire indienne, Aditya-L1, est en route vers le point Terre-Soleil L1, et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a mené une analyse de connaissance de la situation à cet endroit. Le point Terre-Soleil L1 est un point de Lagrange, qui est un emplacement unique dans l'espace où la force gravitationnelle de deux corps massifs, dans ce cas le Soleil et la Terre, est exactement égale à la force centripète requise pour qu'un petit objet comme un vaisseau spatial se déplace. avec eux.

Selon l'ISRO, les points de Lagrange sont des emplacements idéaux pour les engins spatiaux car ils nécessitent des corrections d'orbite minimales et du carburant pour maintenir l'orbite souhaitée. Il existe cinq points de Lagrange pour toute combinaison de deux corps orbitaux, L1, L2 et L3 étant des points dynamiquement instables et L4 et L5 des points stables.

Le point Terre-Soleil L1, en particulier, est important car il est situé entre le Soleil et la Terre, permettant des observations continues des deux corps primaires, une communication continue avec la Terre et une vue dégagée des corps célestes. Aditya-L1, qui agira comme un observatoire solaire autour du point L1, fonctionnera sur une « orbite de halo » qui implique une composante de mouvement hors plan par rapport au Soleil et à la Terre.

L'ISRO souligne l'importance de mener des évaluations d'approche rapprochée et de détermination de l'orbite des engins spatiaux sur l'orbite de Lagrange Point afin d'assurer la sécurité et d'éviter d'éventuelles collisions avec des engins spatiaux voisins. Des missions antérieures, telles que l'International Sun-Earth Explorer (ISEE-3), la mission Genesis et la mission Gravity Recovery and Interior Recovery (GRAIL), ont utilisé le point L1 et ont contribué à notre compréhension de l'espace et à notre capacité à surveiller l'espace. événements météorologiques.

Le point Terre-Soleil L1 abrite également plusieurs engins spatiaux opérationnels qui fournissent des alertes précoces en cas d'événements météorologiques spatiaux défavorables, protégeant ainsi les ressources spatiales en orbite et les infrastructures au sol. L'ISRO prévoit d'analyser périodiquement la connaissance de la situation du point L1 avec le soutien de la NASA-JPL.

Sources : ISRO, NASA