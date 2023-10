Le vaisseau spatial indien Aditya-L1 progresse sans problème vers sa mission

By

Le chef de l'Organisation indienne de recherche spatiale et de recherche (ISRO), S Somanath, a annoncé que la première mission solaire spatiale indienne, le vaisseau spatial Aditya-L1, progressait sans problème et devrait atteindre Lagrange Point 1 (L1) d'ici la mi-janvier. Le vaisseau spatial sera placé sur une orbite de halo autour de L1, située à 1.5 million de kilomètres de la Terre, en direction du Soleil.

Aditya-L1, lancé depuis le centre spatial Satish Dhawan le 2 septembre, est équipé de sept charges utiles différentes pour étudier le soleil en détail. Quatre de ces charges utiles observeront la lumière du soleil, tandis que les trois autres mesureront le plasma et les champs magnétiques. L'objectif principal de la mission est d'étudier la couche la plus externe du Soleil, connue sous le nom de couronne solaire, et d'étudier la relation Soleil-Terre.

La mission Aditya-L1 devrait être lancée sur une orbite de halo autour de L1, ce qui permet une observation continue du soleil sans être obstruée par la Terre. Le vaisseau spatial fournira des données précieuses sur les activités solaires, telles que les éruptions solaires et les éjections de masse coronale.

Outre les progrès de la mission Aditya-L1, Somanath a également fourni des mises à jour sur le programme Gaganyaan. La mission Test Vehicle-D1, prévue le 21 octobre, testera et démontrera le système d'évacuation de l'équipage, un élément essentiel de la mission Gaganyaan. Le système d'évacuation de l'équipage assure la sécurité de l'équipage en cas d'urgence lors du lancement.

Somanath a en outre mentionné que l'ISRO vise à effectuer au moins un lancement chaque mois. Après le lancement du véhicule d'essai, les lancements de GSLV et SSLV sont prévus, suivis de la mission sans pilote Gaganyaan. Le projet Gaganyaan vise à démontrer les capacités indiennes de vols spatiaux habités en lançant un équipage de trois membres sur une orbite de 400 km pour une mission de trois jours.

Dans l'ensemble, les missions spatiales de l'Inde progressent régulièrement, Aditya-L1 étant sur le point d'atteindre sa destination et de fournir des données révolutionnaires sur le soleil, tandis que le programme Gaganyaan progresse vers son objectif de vols spatiaux habités.

