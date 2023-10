L'observatoire spatial solaire Aditya-L1 en Inde subit une correction de trajectoire

By

Le premier observatoire spatial solaire de l'Inde, Aditya-L1, a réalisé avec succès une manœuvre de correction de trajectoire (TCM) lors de son voyage vers le point de Lagrange Soleil-Terre-1. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a effectué le TCM le 6 octobre, à la suite d'une précédente manœuvre du 19 septembre. Le but du TCM était de corriger la trajectoire du vaisseau spatial et de s'assurer qu'il se trouve sur la trajectoire prévue vers l'insertion de l'orbite Halo autour de L1.

L'ISRO a annoncé que le vaisseau spatial est sain et en bon état alors qu'il poursuit sa mission vers sa destination finale, située à 1.5 million de kilomètres de la Terre. Aditya-L1 a déjà dépassé une distance de 9.2 lakh kilomètres de la Terre, échappant avec succès à la sphère d'influence terrestre.

Ce n'est pas la première fois que l'ISRO envoie un vaisseau spatial au-delà de la sphère d'influence terrestre. La mission Mars Orbiter a été la première mission réussie de ce type menée par l’agence spatiale indienne.

Le voyage d'Aditya-L1 vers L1 implique le passage par le point trans-lagrangien-1 (TL1I), qui le met sur la voie de sa destination finale. Le magnétomètre du vaisseau spatial sera rallumé dans les prochains jours à mesure qu'il s'aventurera plus loin dans l'espace.

Les points de Lagrange sont des endroits uniques dans l'espace où les forces gravitationnelles de deux corps massifs, tels que le Soleil et la Terre, s'équilibrent précisément avec la force centripète requise pour qu'un petit objet comme un vaisseau spatial se déplace avec eux. Bien que le point L1 soit instable, c’est l’orbite privilégiée pour un vaisseau spatial comme Aditya-L1.

L'ISRO a développé un logiciel avancé de détermination de l'orbite pour suivre la trajectoire d'Aditya-L1 et garantir qu'il reste sur la bonne orbite tout au long de sa mission. Il s'agit d'une étape importante pour les efforts d'exploration spatiale de l'Inde, et cela ouvre des possibilités pour de futures missions visant à étudier d'autres corps célestes, tels que Vénus et des planètes exo-solaires.

