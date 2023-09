La mission indienne Aditya L1 avance vers Lagrange Point 1

By

La mission indienne Aditya L1 fait son chemin à travers l'espace, se rapprochant de son nouveau domicile à Lagrange Point 1. Le vaisseau spatial, lancé depuis l'Inde le 2 septembre, fonctionnera sur une orbite unique autour du point Soleil-Terre L1, à environ 1.5 million d'altitude. kilomètres de la Terre.

Les points de Lagrange sont des endroits spécifiques dans l'espace où les forces gravitationnelles de deux grands corps équilibrent la force centripète ressentie par un objet plus petit. Ces points sont idéaux pour les engins spatiaux car ils nécessitent un minimum de carburant pour les corrections d’orbite. Parmi les cinq points de Lagrange dans tout système à deux corps, le point de Lagrange 1 (L1) est particulièrement significatif. Situé entre le Soleil et la Terre, il permet une observation continue des deux corps et une vue dégagée sur d'autres entités célestes.

Aditya L1 voyagera sur une « orbite de halo » autour du point Soleil-Terre L1. Ces orbites ont un mouvement tridimensionnel et périodique par rapport aux corps primaires. La taille de l'orbite garantit qu'Aditya L1 peut être observé en continu depuis la Terre, semblant former un halo autour du point de Lagrange 1.

L'objectif principal de la mission est de fournir des observations complètes de la photosphère, de la chromosphère et de la couronne du Soleil. Aditya L1 rejoindra plusieurs autres engins spatiaux opérationnels qui ont déjà occupé le point Soleil-Terre L1, notamment l'International Sun-Earth Explorer (ISEE-3), la mission Genesis, le LISA Pathfinder de l'ESA, l'orbiteur lunaire chinois Chang'e 5 et l'orbiteur lunaire de la NASA. Mission de récupération par gravité et de récupération intérieure (GRAIL).

Les engins spatiaux positionnés au point Soleil-Terre L1 jouent un rôle essentiel dans la surveillance et la fourniture d'alertes précoces en cas d'événements météorologiques spatiaux défavorables. Ces avertissements sont essentiels pour protéger les actifs spatiaux en orbite et les infrastructures au sol. Aditya L1 contribuera à notre compréhension de l’espace et nous permettra de mieux surveiller et prédire les événements météorologiques spatiaux.

Malgré les vastes distances et la faible population de Lagrange Point 1, l'ISRO (Indian Space Research Organisation) prévoit de mener périodiquement des évaluations rapprochées d'Aditya L1. Cela est nécessaire en raison de la grande incertitude de position et de la sensibilité à d’autres forces perturbatrices. En collaboration avec la NASA-JPL, ces évaluations garantiront la sécurité de la mission et empêcheront toute approche potentielle rapprochée avec les vaisseaux spatiaux voisins.

Aditya L1 devrait atteindre Lagrange Point 1 le 6 janvier 2024.

Définitions:

– Point de Lagrange : endroit dans l'espace où les forces gravitationnelles de deux grands corps équilibrent la force centripète ressentie par un objet plus petit.

– Orbite de halo : orbite autour d’un point de Lagrange qui présente un mouvement tridimensionnel et périodique par rapport aux corps principaux.

Sources : L'Inde aujourd'hui