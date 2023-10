Mission Aditya-L1 : le vaisseau spatial indien de surveillance du soleil échappe à l'influence de la Terre

By

La mission indienne Aditya-L1, visant à observer les couches les plus externes du Soleil, a franchi une étape importante dans son voyage vers la sortie de « la sphère d'influence de la Terre ». Le vaisseau spatial, nommé d'après la divinité hindoue du Soleil, a franchi avec succès la moitié de son voyage de quatre mois vers le centre du système solaire, selon l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).

À une distance de 920,000 570,000 kilomètres (1 XNUMX miles) de la Terre, les forces gravitationnelles des deux corps se sont annulées, permettant à Aditya-LXNUMX d'entrer sur une orbite de halo stable autour du Soleil. C'est la deuxième fois que l'ISRO envoie un vaisseau spatial au-delà de la sphère d'influence terrestre, la première étant la mission Mars Orbiter. L'Inde a fait des progrès significatifs dans l'exploration spatiale, étant récemment devenue le quatrième pays à réussir son atterrissage sur la Lune.

Alors que la mission Aditya-L1 progresse, l'ISRO a été déçu par son rover lunaire, Pragyan, qui ne s'est pas réveillé après avoir été éteint pour la nuit lunaire. Malgré ce revers, le chef de l'ISRO, S. Somanath, a rassuré que Pragyan avait accompli les tâches prévues et que la mission serait toujours considérée comme un succès même si le rover restait inactif.

Les réalisations spatiales de l'Inde sont remarquables, puisque le pays est devenu le premier pays asiatique à orbiter autour de Mars en 2014. De plus, l'ISRO vise à lancer une mission avec équipage en orbite terrestre au cours de l'année prochaine. Alors que les États-Unis, l'Agence spatiale européenne, le Japon et la Chine ont envoyé des sondes pour explorer le Soleil, la mission Aditya-L1 de l'ISRO a le potentiel d'être la première d'un pays asiatique à être placée en orbite autour de notre étoile la plus proche.

