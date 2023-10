Démystifié : la mission indienne Aditya-L1 cherche à extraire l'or du soleil

Récemment, une vidéo affirmant que l’Inde envisage d’extraire l’or du soleil en envoyant son vaisseau spatial Aditya-L1 a fait le tour des réseaux sociaux. Examinons cette affirmation et examinons sa validité.

Une pléthore d’événements cosmiques conduit à la formation d’éléments lourds, dont l’or, au sein du Soleil. Par exemple, lorsque deux étoiles à neutrons lointaines entrent en collision, elles créent une destruction intense et des ondulations spatiales. Ces collisions cosmiques sont des catalyseurs de la formation rapide d’éléments lourds comme l’or (source : espace.com nasa.gov ).

S’il est vrai que le Soleil contient environ 2.5 XNUMX milliards de tonnes d’or et d’autres éléments, l’accès ou l’extraction de ces matériaux est peu plausible en raison des conditions extrêmes présentes à l’intérieur du Soleil. Les températures et pressions exceptionnellement élevées du Soleil nous empêchent d'en extraire des ressources (source : espace.com nasa.gov ).

Contrairement à ce qu'affirme la vidéo, la mission Aditya-L1 n'est pas dédiée à l'étude du soleil dans le but d'extraire de l'or. Au lieu de cela, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a conçu cette mission ( isro.gov.in espace.com ) pour étudier le Soleil et comprendre son impact sur notre environnement spatial.

L'objectif principal de la mission Aditya-L1 est d'analyser en détail la chromosphère et la couronne solaire. Il utilisera sept instruments spécialisés positionnés au premier point de Lagrange (L1), à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre. Ce point d'observation permet aux scientifiques de mener des recherches approfondies et de recueillir des données significatives sur le comportement du Soleil et ses interactions avec son environnement (source : isro.gov.in espace.com ).