La mission L1 d'Aditya est en bonne voie pour atteindre le point L1 en 18 jours : président de l'ISRO

Le président de l'ISRO, S Somanath, a confirmé que la mission Aditya L1 progresse de manière satisfaisante et devrait atteindre le point L1 dans les 18 prochains jours. Cette mission vise à étudier la couronne solaire et sa dynamique.

En plus de la mission Aditya L1, l'ISRO prévoit également de lancer le satellite polarimétrique à rayons X (XPoSat) en décembre. Le XPoSat est conçu pour étudier la polarisation des rayons X cosmiques.

Lors d'un briefing lors de la Hacking and Cyber ​​Briefing Conference, Somnath a souligné les défis rencontrés par l'ISRO dans la sécurisation de l'infrastructure spatiale indienne. Il s'est dit préoccupé par les menaces croissantes posées par les acteurs du voisinage qui tentent de pénétrer dans les systèmes spatiaux indiens.

L'ISRO a pris des mesures proactives pour atténuer ces menaces. L'agence a mis en œuvre une pratique consistant à identifier et à traiter les vulnérabilités dès la phase de conception elle-même. Cette approche garantit que les systèmes intranet et Internet sont physiquement séparés et que les menaces sont contenues au niveau de l'interface.

En adoptant ces mesures de sécurité, l'ISRO vise à empêcher toute menace potentielle de s'infiltrer plus profondément dans l'infrastructure spatiale. L'agence reste déterminée à sauvegarder les atouts spatiaux du pays.

Définitions:

– Point L1 : Un point dans l’espace où les forces gravitationnelles de deux corps célestes s’équilibrent à peu près.

– Satellite polarimètre à rayons X (XPoSat) : satellite conçu pour étudier la polarisation des rayons X cosmiques.