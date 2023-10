Le vaisseau spatial Aditya L1 d'Isro échappe à l'influence de la Terre et se prépare pour la mission Vénus

L'Organisation indienne de recherche spatiale (Isro) a récemment annoncé que son vaisseau spatial Aditya L1 avait parcouru avec succès plus de 9.2 lakh kilomètres de la Terre, échappant à la sphère d'influence terrestre. Aditya L1 est le premier observatoire spatial indien conçu pour étudier le Soleil à partir d'une orbite en halo autour du premier point lagrangien Soleil-Terre (L1), situé à environ 1.5 million de km de la Terre.

En atteignant L1, Aditya L1 pourra observer le Soleil en continu sans interférence d'éclipses ou d'occultation, permettant aux scientifiques d'étudier les activités solaires et leur impact sur la météo spatiale en temps réel. Les données collectées par Aditya L1 aideront à comprendre la séquence des processus qui conduisent aux événements éruptifs solaires.

Tandis qu'Isro surveille la progression d'Aditya L1 vers sa destination, l'organisation se prépare également pour sa mission Vénus, nommée « Shukrayaan », dont le lancement est prévu en décembre de l'année prochaine. La mission Vénus vise à étudier la planète la plus brillante du système solaire et ses caractéristiques uniques, telles que son atmosphère épaisse avec une pression atmosphérique 100 fois supérieure à celle de la Terre et ses caractéristiques de surface inconnues. La mission utilisera des manœuvres orbitales en 2025 et les années suivantes, lorsque la Terre et Vénus seront alignées de telle manière que le vaisseau spatial pourra être placé sur l'orbite de Vénus en utilisant un minimum de propulseur.

Les missions précédentes vers Vénus incluent le Venus Express de l'Agence spatiale européenne, qui a orbité autour de la planète de 2006 à 2016, et l'Akatsuki Venus Climate Orbiter du Japon, qui est en orbite autour de Vénus depuis 2016. De plus, la sonde solaire Parker de la NASA a effectué plusieurs survols de Vénus.

Sources:

– Isro

– Académie nationale indienne des sciences

- Agence spatiale européenne

- la NASA