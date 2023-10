Le vaisseau spatial indien Aditya-L1 échappe avec succès à l'influence de la Terre

Le vaisseau spatial Aditya-L1, lancé par l'Organisation indienne de recherche spatiale (Isro) le 2 septembre 2023, a dépassé une distance de 9.2 lakh kilomètres de la Terre, marquant ainsi son évasion réussie de la sphère d'influence de la planète. Isro a annoncé que le vaisseau spatial est maintenant en route vers le point de Lagrange Soleil-Terre 1 (L1). Cette réalisation fait suite au succès de la mission précédente d'Isro, la mission Mars Orbiter, qui a envoyé un vaisseau spatial au-delà de la sphère d'influence de la Terre.

Aditya-L1 est la première mission indienne dédiée à l'étude du Soleil, en mettant l'accent sur la compréhension de la photosphère, de la chromosphère et de la couronne. La mission est équipée de sept charges utiles distinctes, dont cinq ont été développées par Isro et deux par des instituts universitaires en collaboration avec l'agence spatiale. Ces charges utiles aideront à collecter des données essentielles sur le Soleil et ses différents phénomènes.

L'un des aspects remarquables de la mission d'Aditya-L1 est son orbite autour du point Soleil-Terre L1, situé à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre. Ce point est connu sous le nom de point de Lagrange ou point de libration, où la force gravitationnelle entre deux corps massifs, dans ce cas le Soleil et la Terre, équilibre exactement la force centripète nécessaire pour qu'un objet plus petit, comme un vaisseau spatial, orbite avec eux.

L'orbite du vaisseau spatial Aditya-L1 autour du point L1 offre plusieurs avantages. Premièrement, il permet une consommation de carburant et des corrections d’orbite minimales, garantissant ainsi que le vaisseau spatial peut maintenir la trajectoire souhaitée avec une dépense d’énergie minimale. Deuxièmement, cette position stratégique offre un point d’observation idéal pour étudier les phénomènes solaires, car elle offre une perspective unique sur le Soleil et ses activités.

La mission Aditya-L1 a quatre objectifs principaux : comprendre le chauffage coronal et l'accélération du vent solaire, étudier l'initiation des éjections de masse coronale (CME), les éruptions cutanées et la météorologie spatiale proche de la Terre, explorer le couplage et la dynamique de l'atmosphère solaire et étudier distribution du vent solaire et anisotropie de la température.

Grâce à son évasion réussie de l'influence de la Terre et à son voyage vers le point Soleil-Terre L1, le vaisseau spatial Aditya-L1 est sur le point de fournir des informations précieuses sur les mystères du Soleil et d'améliorer notre compréhension de notre système solaire.

Définitions:

– Isro : Organisation indienne de recherche spatiale

– Aditya-L1 : première mission indienne pour étudier le Soleil

– Points de Lagrange : emplacements uniques dans l'espace où la force gravitationnelle entre deux corps massifs équilibre la force centripète requise pour qu'un objet plus petit gravite avec eux.

Sources:

– Déclaration Isro