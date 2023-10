La mission Aditya L1 devrait atteindre le point de Lagrange 1, ouvrant de nouvelles possibilités pour l'étude du soleil

By

La mission Aditya L1 approche de sa destination, son vaisseau spatial devant atteindre Lagrange Point 1 au cours de la première semaine de janvier. Le point de Lagrange 1 est un point imaginaire dans l'espace où l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Terre est en équilibre. Nigar Shaji, directeur de projet de la mission, a expliqué que la gestion de la mission constitue le véritable défi, car le vaisseau spatial devra équilibrer l'attraction du Soleil et de la Terre, un peu comme un ballon au sommet d'une colline.

La mission Aditya L1 constitue une étape importante dans l'étude du Soleil, car elle permettra aux scientifiques d'observer et d'analyser divers aspects du comportement du Soleil. Le Dr Annapurni Subramaniam, directeur de l'Institut indien d'astrophysique, a souligné que la mission se concentrera spécifiquement sur l'étude de phénomènes tels que les éjections de masse coronale, l'échauffement de la couronne et les variations de température entre la surface du Soleil et sa couronne.

Comprendre le Soleil est crucial car son activité, notamment le vent solaire, influence le fonctionnement de notre planète. En étudiant les facteurs affectant le vent solaire, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur les processus qui ont un impact sur notre environnement spatial.

Le Dr Subramaniam a partagé son parcours personnel, déclarant que sa passion pour la science était née de sa fascination pour le ciel nocturne et les événements célestes comme la comète de Hailey. Elle a reconnu les défis auxquels elle a été confrontée dans ses études scientifiques, mais a souligné l'importance de rester fidèle à soi-même et de ne pas se laisser submerger par les pressions sociétales.

Pendant ce temps, Nigar Shaji a souligné que l'environnement au sein de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a été propice à l'évolution de sa carrière. Elle a également souligné la nécessité d'un système de soutien et d'un équilibre travail-vie personnelle pour réussir à gravir les échelons.

La mission Aditya L1 représente une étape importante dans les efforts d’exploration spatiale de l’Inde. Alors que le vaisseau spatial se prépare à atteindre le point Lagrange 1, les scientifiques et les passionnés de l'espace attendent avec impatience les découvertes révolutionnaires qui nous attendent dans l'étude du Soleil.

