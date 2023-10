L'Organisation indienne de recherche spatiale effectue une manœuvre de correction de trajectoire pour l'observatoire solaire Aditya-L1

By

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a effectué avec succès une manœuvre de correction de trajectoire pour l'observatoire solaire Aditya-L1. Cette manœuvre garantit que le vaisseau spatial reste sur sa trajectoire prévue vers le point de Lagrange Soleil-Terre 1 (L1). Après avoir quitté la sphère d’influence terrestre, le vaisseau spatial est sain et en route vers L1.

Selon l'ISRO, la manœuvre de correction de trajectoire a été effectuée le 6 octobre 2023, pendant environ 16 secondes. Il a été nécessaire de corriger la trajectoire après la manœuvre d'insertion translagrangienne du point 1 (TL1I) effectuée le 19 septembre 2023. L'agence spatiale a déclaré que la manœuvre garantit que le vaisseau spatial entrera sur une orbite de halo autour de L1.

Aditya-L1, le premier observatoire solaire indien, a été lancé le 2 septembre 2023 depuis le port spatial de Sriharikota. Avant son lancement, une série de manœuvres vers la Terre ont été effectuées pour donner au vaisseau spatial suffisamment d'élan pour son voyage de 125 jours. Ces manœuvres correctives sont indispensables en raison de la longue durée de la mission.

Une fois placé à Lagrange Point-1, Aditya-L1 entamera son étude du Soleil qui durera cinq ans. Lagrange Point-1 se trouve à environ 1.5 million de km de la Terre et offre des avantages tels que des observations continues sans occultation ni éclipse. Cela permet une collecte ininterrompue de données pour étudier la couronne solaire, la libération de photons et son environnement.

La manœuvre réussie de correction de trajectoire par l'ISRO marque une étape importante dans le programme d'exploration spatiale de l'Inde. La mission d'Aditya-L1 visant à étudier le Soleil vise à débloquer de nouvelles connaissances sur le centre de notre système solaire. Grâce à des observations continues et à une collecte ininterrompue de données, les scientifiques espèrent acquérir une compréhension plus approfondie du Soleil et de ses différents aspects.

