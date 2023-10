Le vaisseau spatial indien Aditya-L1 s'échappe avec succès de la sphère d'influence terrestre

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a franchi une étape importante dans l’exploration spatiale. Son vaisseau spatial Aditya-L1 a réussi à voyager au-delà de 9.2 lakh kilomètres de la Terre, échappant ainsi à la sphère d'influence de notre planète. C'est la deuxième fois que l'ISRO parvient à envoyer un vaisseau spatial en dehors de la sphère d'influence de la Terre, la mission Mars Orbiter étant la première.

La mission Aditya-L1, lancée le 2 septembre 2023 à bord de la fusée PSLV-C57, est la première mission indienne de classe observatoire solaire dédiée. Le vaisseau spatial transporte sept charges utiles différentes conçues pour étudier divers aspects du Soleil. Quatre de ces charges utiles observeront la lumière du Soleil, tandis que les trois autres mesureront in situ les paramètres du plasma et des champs magnétiques.

Une fois qu’Aditya-L1 aura atteint le point de Lagrange Soleil-Terre 1 (L1), il sera placé sur une orbite de halo, maintenant une position relative constante par rapport au Soleil. Ce positionnement stratégique permettra au vaisseau spatial d'observer le Soleil en continu tout au long de sa mission de cinq ans, fournissant ainsi des informations solaires cruciales et contribuant de manière significative à notre compréhension de la physique solaire et de l'héliophysique.

Les données collectées par les charges utiles du vaisseau spatial fourniront aux scientifiques des informations précieuses sur le comportement des particules entourant la Terre, l'origine et l'accélération du vent solaire et les phénomènes météorologiques spatiaux. Ces informations amélioreront non seulement notre compréhension du Soleil, mais contribueront également aux progrès de la prévision météorologique spatiale, essentielle à la protection des satellites et des astronautes.

En conclusion, le voyage réussi du vaisseau spatial Aditya-L1 au-delà de la sphère d'influence terrestre constitue une réussite remarquable pour l'ISRO. Il ouvre la voie à une compréhension plus approfondie du Soleil et de son impact sur la Terre, tout en mettant en valeur les prouesses croissantes de l'Inde en matière d'exploration spatiale.

Définitions:

– Aditya-L1 : première mission indienne de classe observatoire solaire dédiée.

– ISRO : Organisation indienne de recherche spatiale.

– Lagrange Point 1 (L1) : Un emplacement stratégique à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre, vers lequel se dirige le vaisseau spatial Aditya-L1.

– PSLV-C57 : La fusée utilisée pour lancer le vaisseau spatial Aditya-L1.

Sources:

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)