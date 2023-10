La mission solaire indienne Aditya L1 navigue vers le point de Lagrange Soleil-Terre 1

La mission solaire indienne Aditya L1 a franchi une étape importante, parcourant plus de 9.2 lakh kilomètres de la Terre et échappant à la sphère d'influence de la Terre. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a annoncé que le vaisseau spatial se dirigeait désormais vers le point de Lagrange Soleil-Terre 1 (L1).

L'ISRO a exprimé son enthousiasme, déclarant que c'était la deuxième fois qu'il envoyait un vaisseau spatial au-delà de la sphère d'influence de la Terre, la première étant la mission Mars Orbiter. Le vaisseau spatial Aditya L1 a subi une manœuvre vitale le 19 septembre, marquant le début de sa trajectoire de 110 jours jusqu'à sa destination autour du point de Lagrange L1.

Aditya-L1 est un observatoire spatial indien révolutionnaire conçu pour étudier le Soleil à partir d'une orbite en halo autour du point de Lagrange Soleil-Terre 1, situé à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre. L'observatoire se concentrera sur l'étude de l'atmosphère extérieure du Soleil, fournissant ainsi des informations précieuses sur son comportement.

Il est important de noter que le vaisseau spatial Aditya-L1 n’atterrira pas sur le Soleil et ne s’en approchera pas plus près. Au lieu de cela, il orbitera autour du point L1, qui est un emplacement gravitationnel équilibré entre la Terre et le Soleil. Ce positionnement unique permet à Aditya-L1 d'observer et de collecter des données sur l'atmosphère extérieure du Soleil sans compromettre la sécurité du vaisseau spatial.

Depuis son lancement depuis Sriharikota, le vaisseau spatial Aditya-L1 a subi quatre manœuvres vers la Terre, gagnant la vitesse nécessaire pour son voyage vers L1. Après sa trajectoire de 110 jours, le vaisseau spatial sera injecté sur une orbite autour de L1 grâce à une manœuvre.

Cette mission incroyable représente une réalisation importante pour l'ISRO et le programme spatial indien. En étudiant l'atmosphère extérieure du Soleil, Aditya-L1 contribuera à notre compréhension de l'activité solaire et de son impact sur Terre. Cela témoigne de l'engagement de l'Inde en faveur de l'exploration et de la découverte scientifiques dans le domaine de la recherche spatiale.

