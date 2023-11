La mission solaire indienne Aditya-L1 franchit une étape importante dans l'observation des éruptions solaires

La première mission solaire indienne, Aditya-L1, a récemment réalisé une percée dans le domaine de l'observation des éruptions solaires. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a annoncé le 7 novembre qu'Aditya-L1 avait réussi à capturer son premier aperçu d'éruptions solaires à haute énergie en rayons X à l'aide de l'instrument HEL1OS à bord du vaisseau spatial.

Au cours de sa période d'observation initiale de 12h00 à 22h00 TU le 29 octobre 2023, le spectromètre à rayons X en orbite haute énergie L1 (HEL1OS) a enregistré la phase impulsive des éruptions solaires. L'analyse des données enregistrées montre une cohérence avec les courbes de lumière des rayons X fournies par le GOES de la NOAA.

L'instrument HEL1OS, mis en service le 27 octobre 2023, fait actuellement l'objet d'opérations de mise au point fine de seuils et d'étalonnage. Développé par le groupe d'astronomie spatiale du centre satellite UR Rao, ISRO, Bengaluru, HEL1OS vise à surveiller l'activité des rayons X à haute énergie du Soleil avec une synchronisation rapide et des spectres haute résolution.

Cette réalisation importante permet aux chercheurs de se pencher sur la libération d’énergie explosive et l’accélération des électrons pendant les phases impulsives des éruptions solaires. Les éruptions solaires, intenses explosions de rayonnement résultant de la libération d’énergie magnétique associée aux taches solaires, peuvent durer de quelques minutes à quelques heures.

Les fusées éclairantes produisent des émissions améliorées sur tout le spectre électromagnétique, notamment les rayons radio, optiques, UV, X mous, X durs et gamma. En étudiant les émissions de particules accélérées et de plasma chaud, les scientifiques obtiennent des informations précieuses sur la dynamique de ces phénomènes solaires.

Aditya-L1, conçu pour les observations à distance de la couronne solaire et les observations in situ du vent solaire à L1 (point lagrangien Soleil-Terre), restera à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre et dirigé vers le Soleil. Lancé le 2 septembre 2023, le vaisseau spatial ne se posera pas sur le Soleil ni ne s’en approchera plus.

À chaque étape franchie, Aditya-L1 nous rapproche de la percée des mystères du Soleil et de l’avancement de notre compréhension de la météorologie spatiale.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quelle est la mission Aditya-L1 ?

Aditya-L1 est la première mission solaire indienne conçue pour l'observation à distance de la couronne solaire et l'observation in situ du vent solaire à L1, située à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre.

2. Qu’a observé Aditya-L1 ?

Aditya-L1 a capturé son premier aperçu d'éruptions solaires aux rayons X à haute énergie à l'aide de l'instrument HEL1OS à bord du vaisseau spatial.

3. Quelle est la signification de cette observation ?

Cette observation permet aux chercheurs d’étudier la libération d’énergie explosive et l’accélération des électrons pendant les phases impulsives des éruptions solaires, fournissant ainsi des informations précieuses sur ces phénomènes solaires.

4. Comment les éruptions solaires sont-elles générées ?

Les éruptions solaires résultent de la libération d'énergie magnétique associée aux taches solaires. Ces intenses explosions de rayonnement peuvent durer de quelques minutes à quelques heures.

5. Quelles émissions sont produites par les éruptions solaires ?

Les éruptions solaires produisent des émissions améliorées sur tout le spectre électromagnétique, notamment les rayons radio, optiques, UV, X mous, X durs et gamma. Ces émissions proviennent de particules accélérées et de plasma chaud.

(Sources : [ISRO](https://www.isro.gov.in/) et [NASA](https://www.nasa.gov/))