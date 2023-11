Comprendre les éruptions solaires : enregistrer la phase impulsive avec HEL1OS

By

Les éruptions solaires, ces éclaircissements soudains de l’atmosphère solaire, intriguent depuis longtemps les scientifiques par leur libération explosive d’énergie et leur accélération des électrons. Aujourd'hui, le premier observatoire spatial solaire de l'Inde, Aditya-L1, a réalisé une percée significative dans la capture de la phase impulsive des éruptions solaires à l'aide de l'instrument HEL1OS (High-Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer) développé par l'ISRO.

L'instrument HEL1OS, développé par le groupe d'astronomie spatiale du Centre satellite UR Rao (URSC) de l'ISRO à Bangalore, a enregistré la phase impulsive des éruptions solaires au cours de sa première période d'observation du 29 octobre. Les données enregistrées se sont avérées cohérentes avec les courbes de lumière des rayons X fournies par les satellites géostationnaires opérationnels environnementaux (GOES) de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Ce qui rend cette observation unique est la capacité de HEL1OS à surveiller l'activité des rayons X à haute énergie du Soleil avec une synchronisation rapide et des spectres haute résolution. Des ajustements précis des seuils et des opérations d'étalonnage sont actuellement en cours pour garantir la précision des mesures de l'instrument.

Cette percée a des implications importantes pour les chercheurs qui étudient les éruptions solaires. En étudiant la libération d’énergie explosive et l’accélération des électrons pendant la phase impulsive des éruptions solaires, les scientifiques peuvent mieux comprendre ces phénomènes fascinants. La phase impulsive observée des éruptions solaires, qui se distingue par sa courte durée et son pic plus précoce, fournit des informations précieuses pour les recherches en cours.

FAQ:

Q : Quelle est la phase impulsive d’une éruption solaire ?

R : La phase impulsive fait référence à l’éclaircissement soudain et initial de l’atmosphère solaire lors d’une éruption solaire.

Q : Comment HEL1OS capture-t-il la phase impulsive des éruptions solaires ?

R : HEL1OS, développé par l'ISRO, est un spectromètre à rayons X en orbite L1 à haute énergie qui surveille l'activité des rayons X à haute énergie du Soleil avec une synchronisation rapide et des spectres haute résolution.

Q : Pourquoi est-il important de capturer la phase impulsive ?

R : L’étude de la phase impulsive permet aux scientifiques de comprendre la libération d’énergie explosive et l’accélération des électrons lors des éruptions solaires, conduisant ainsi à une compréhension plus approfondie de ces phénomènes.

Q : Quelles sont les applications potentielles de cette recherche ?

R : Cette recherche peut contribuer aux progrès de la prévision météorologique spatiale et au développement de mesures visant à protéger les satellites et autres technologies vulnérables aux éruptions solaires.

