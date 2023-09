L'observatoire spatial indien Aditya-L1 commence ses expériences scientifiques

Le premier observatoire solaire spatial indien, Aditya-L1, a récemment commencé à mener des expériences scientifiques. Il a achevé avec succès sa dernière manœuvre vers la Terre, l'insertion translagrangienne du point 1 (TL1I), le 19 septembre 2023, et a quitté la sphère d'influence gravitationnelle de la Terre. Aditya-L1 est maintenant en route vers une orbite en halo autour du point de Lagrange 1 (L1), situé à 1.5 million de kilomètres de la Terre. Cet emplacement stratégique offrira au vaisseau spatial une vue ininterrompue du Soleil pendant toute sa mission de cinq ans.

Aditya-L1 est équipé de sept charges utiles, composées de quatre instruments de télédétection et de trois instruments in situ. Les charges utiles de télédétection comprennent le coronographe à lignes d'émission visibles (VELC), le spectromètre à rayons X solaire à faible énergie (SoLEXS), le télescope d'imagerie solaire ultraviolette (SUIT) et le spectromètre à rayons X en orbite haute énergie L1 (HEL1OS). Les charges utiles in situ sont l'expérience de particules de vent solaire Aditya (ASPEX), le package d'analyseur de plasma pour Aditya (PAPA) et les magnétomètres numériques triaxiaux avancés à haute résolution.

VELC, la charge utile principale, est un coronographe réfléchissant conçu pour bloquer la lumière du Soleil, permettant uniquement à la couronne d'être visible. Il dispose également d'un spectrographe multi-fentes pour étudier la couronne solaire par imagerie et spectroscopie. SoLEXS et HEL1OS étudieront les éruptions solaires en mesurant respectivement les rayons X mous et durs émis par le Soleil. SUIT, un télescope ultraviolet, imagera le disque solaire dans la gamme de longueurs d'onde proche de l'ultraviolet, fournissant ainsi des observations de la photosphère et de la chromosphère.

ASPEX est un analyseur de particules qui étudiera la composition et le comportement de différentes particules dans les vents solaires. PAPA analysera les ions du vent solaire et leur composition. Les magnétomètres embarqués mesureront le champ magnétique interplanétaire dans l’espace, aidant ainsi à comprendre les effets de l’activité solaire sur les champs magnétiques.

Aditya-L1 apportera des informations précieuses sur plusieurs sujets, notamment le chauffage coronal, la dynamique de la météorologie spatiale, les éruptions solaires et la propagation des particules et des champs dans le milieu interplanétaire. Il étudiera également les couches supérieures de l'atmosphère solaire, mesurera les caractéristiques du plasma, étudiera la dynamique des éjections de masse coronale et explorera l'accélération des vents solaires, entre autres objectifs.

Dans l'ensemble, les instruments scientifiques d'Aditya-L1 ont été spécialement conçus pour observer et analyser l'atmosphère solaire, permettant une meilleure compréhension du comportement du Soleil et de son impact sur l'environnement terrestre.

