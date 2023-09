La mission indienne Aditya-L1 se dirige vers le point 1 Soleil-Terre de Lagrange

La première mission solaire indienne, Aditya-L1, est en route vers sa destination finale au point de Lagrange Soleil-Terre 1 (L1). Ce point de l’espace est l’endroit où les forces gravitationnelles du Soleil et de la Terre sont en équilibre, permettant à un objet placé là de rester relativement stable. Aditya-L1 fonctionnera sur une orbite de halo autour de L1, assurant une observation continue des corps célestes et permettant la communication avec la Terre.

La mission, lancée le 2 septembre, devrait atteindre la L1 en janvier. Pour assurer la sécurité du vaisseau spatial, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) procède à une connaissance de la situation. Selon les dernières découvertes de l'ISRO, il existe déjà quatre autres satellites opérationnels sur L1. Trois d’entre eux appartiennent à la NASA : WIND, Advanced Composition Explorer (ACE) et Deep Space Climate Observatory (DSCOVER). Le quatrième satellite, l'Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO), est une mission conjointe de la NASA et de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Le point L1 est hautement souhaitable pour les engins spatiaux car il nécessite un minimum de carburant pour les corrections d'orbite. Le maintien de la stabilité de l’orbite est important en raison de la grande incertitude de position et de la sensibilité aux forces perturbatrices. La détermination de l'orbite (OD) pour L1 nécessite la collecte de données de suivi sur une période prolongée.

En plus d'Aditya-L1, le président de l'ISRO, S. Somanath, a annoncé qu'une mission vers Vénus était déjà configurée. Les charges utiles pour l'exploration de Vénus ont été développées car Vénus, avec son atmosphère épaisse et sa pression atmosphérique élevée, offre des informations précieuses sur la science spatiale et la possibilité que la Terre subisse des changements similaires.

L'Electronics Corporation of India Limited (ECIL) travaille sur la mission Mangalyaan-2 de l'ISRO, suite à son implication dans les missions Chandrayaan-2 et Aditya-L1. ECIL collabore avec l'ISRO dans la conception et le développement de systèmes d'antennes et de contrôleurs logiques de programme. La manœuvre réussie de la mission Aditya-L1 démontre le rôle crucial du système d'antenne d'ECIL dans sa communication, tandis que l'antenne Deep Space Network d'ECIL a facilité l'acquisition de données de la mission Chandrayaan.

Sources:

- la NASA

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)

– Agence spatiale européenne (ESA)