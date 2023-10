La roche volcanique concassée peut-elle détenir la clé de l’élimination du carbone ?

Une étude de terrain révolutionnaire menée par des chercheurs de l’Université de Californie à Davis et de l’Université Cornell a révélé une solution potentielle au défi de l’élimination du carbone. En ajoutant de la roche volcanique concassée aux terres cultivées, ces scientifiques ont découvert un moyen de stocker du carbone dans le sol, même dans des conditions de sécheresse extrême. Ce développement passionnant a été publié dans la revue Environmental Research Communications.

Le processus à l’origine de cette innovation est connu sous le nom d’altération des roches. Lorsque l’eau de pluie entre en contact avec la roche volcanique, elle capte le dioxyde de carbone de l’air et l’emprisonne efficacement dans la roche. Normalement, ce processus se déroule sur des millions d’années, ce qui le rend trop lent pour contrecarrer le réchauffement climatique. Cependant, en brisant la roche en une fine poussière, les scientifiques ont réussi à accélérer considérablement son altération.

Des études antérieures ont estimé que cette version améliorée de l’altération des roches pourrait potentiellement stocker 215 milliards de tonnes de dioxyde de carbone au cours des 75 prochaines années, si elle était appliquée sur les terres cultivées du monde entier. Cependant, jusqu’à présent, la technologie n’avait pas été testée dans des climats particulièrement secs.

Cette récente étude de terrain a démontré que la roche volcanique concassée peut effectivement être un outil précieux pour stocker le carbone, même dans des conditions de sécheresse. Les implications de cette découverte pourraient être importantes, car elles constituent un moyen prometteur d’atténuer le changement climatique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En intégrant cette technique dans les pratiques agricoles, les agriculteurs pourraient potentiellement contribuer aux efforts d’élimination du carbone tout en continuant à cultiver leurs cultures.

Alors que le monde continue de se débattre avec le besoin urgent de réduire les émissions de carbone, les conclusions de l’étude offrent espoir et inspiration. Des recherches et des essais sur le terrain supplémentaires seront sans aucun doute nécessaires, mais le potentiel des roches volcaniques concassées à jouer un rôle central dans l'atténuation du changement climatique est une perspective passionnante à considérer.

QFP

Qu’est-ce que l’altération des roches ?

L'altération des roches est un processus naturel qui se produit lorsque les minéraux des roches réagissent avec les gaz atmosphériques, comme le dioxyde de carbone, pour produire de nouveaux composés ou dissoudre ceux qui existent déjà. Au fil du temps, ce processus peut éliminer le dioxyde de carbone de l’air et le stocker dans les roches.

Comment la roche volcanique concassée peut-elle favoriser l’altération des roches ?

Le broyage des roches volcaniques en une fine poussière accélère le processus d'altération des roches. En augmentant la surface des particules de roche, davantage de dioxyde de carbone peut réagir avec les minéraux sur une période plus courte, bloquant ainsi efficacement le carbone.

Quels sont les avantages potentiels de l’utilisation de roche volcanique concassée sur les terres cultivées ?

En incorporant de la roche volcanique concassée sur les terres cultivées, le dioxyde de carbone peut être capté de l'atmosphère et stocké dans le sol. Cela contribue non seulement à atténuer les effets du changement climatique, mais améliore également la qualité et la fertilité des sols. De plus, les agriculteurs utilisant cette technique pourraient potentiellement contribuer aux efforts mondiaux d’élimination du carbone tout en maintenant leur productivité agricole.

La roche volcanique concassée peut-elle être utilisée dans tous les types de climats ?

Alors que les études précédentes se concentraient sur le potentiel de la roche volcanique concassée dans divers climats, la récente étude sur le terrain l'a spécifiquement testée dans un climat sec. Les résultats ont indiqué que même dans des conditions de sécheresse, le carbone peut toujours être stocké avec succès dans le sol grâce à cette méthode. Cependant, des recherches et des tests supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement son efficacité et son applicabilité dans différents climats.