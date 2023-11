Ajouter du calcium au sol : découvrir son impact sur la matière organique et le stockage du carbone

Les agriculteurs reconnaissent depuis longtemps les avantages de l’ajout de calcium au sol. De la régulation des niveaux de pH à l’amélioration de la structure du sol, le calcium s’est avéré être un outil précieux pour augmenter les rendements des cultures. Cependant, une étude récente menée par des scientifiques de l'Université Cornell et de l'Université Purdue, en collaboration avec la Canadian Light Source de l'Université de la Saskatchewan, a mis en lumière un mécanisme jusqu'alors inconnu déclenché par le calcium lorsqu'il est introduit dans le sol.

Avant cette étude, les chercheurs étaient conscients de l'influence du calcium sur la stabilisation de la matière organique du sol. Cependant, l’impact spécifique sur la communauté microbienne et ses activités reste un mystère. Les microbes jouent un rôle crucial dans le traitement de la matière organique du sol et dans la promotion de la croissance des plantes. En ajoutant du calcium au sol, les chercheurs ont découvert un changement significatif dans la composition de la communauté microbienne et dans la manière dont elle traite la matière organique.

Le chercheur principal Itamar Shabtai explique : « Nous avons montré qu'en ajoutant du calcium au sol, nous modifiions la communauté microbienne du sol et la manière dont ils traitent la matière organique. Ils l’ont traité de manière plus efficace : plus de carbone a été retenu dans le sol et moins a été perdu dans l’atmosphère sous forme de CO2. »

Le carbone, composant essentiel de la matière organique, joue un rôle central dans la santé des sols. Les sols riches en carbone présentent une meilleure rétention d’eau, un meilleur apport de nutriments aux plantes et une meilleure résistance à l’érosion. De plus, le sol contient plus de carbone que les plantes et l’atmosphère réunies, ce qui en fait un facteur essentiel dans la lutte contre le changement climatique. En augmentant le carbone dans le sol grâce à l’utilisation stratégique du calcium, il pourrait être possible d’atténuer l’augmentation du CO2 atmosphérique.

Les chercheurs ont utilisé des techniques d'imagerie avancées à la Source de lumière canadienne pour mesurer la décomposition de la matière végétale et identifier le carbone stabilisé dans le sol. Leurs découvertes offrent des avantages potentiels aux producteurs agricoles, fournissant un autre outil pour maintenir et améliorer la matière organique du sol. En utilisant des amendements du sol contenant du calcium, comme la chaux et le gypse, les agriculteurs peuvent renforcer efficacement la matière organique du sol et améliorer la santé globale du sol.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quels sont les avantages d’ajouter du calcium au sol ?

R : L'ajout de calcium au sol aide à réguler les niveaux de pH, à améliorer la structure du sol, à augmenter les rendements des cultures et à faciliter l'apport efficace de nutriments aux plantes.

Q : Quel est l’impact du calcium sur la matière organique du sol ?

R : L'étude a révélé que l'ajout de calcium au sol modifie la composition et l'activité des communautés microbiennes, conduisant à un traitement plus efficace de la matière organique, entraînant une rétention accrue de carbone dans le sol et une réduction des pertes sous forme de CO2.

Q : Pourquoi le carbone est-il important pour la santé des sols ?

R : Le carbone joue un rôle crucial dans diverses propriétés du sol. Les sols à teneur plus élevée en carbone démontrent une meilleure rétention d’eau, un meilleur apport de nutriments aux plantes, une meilleure résistance à l’érosion et contribuent à lutter contre le changement climatique en stockant des quantités importantes de carbone.

Q : Comment les producteurs agricoles peuvent-ils bénéficier de ces résultats ?

R : Cette recherche fournit des informations précieuses aux agriculteurs en mettant en évidence l’impact du calcium sur la matière organique du sol. En incorporant des amendements au sol contenant du calcium, comme la chaux et le gypse, les agriculteurs peuvent améliorer efficacement la matière organique du sol, ce qui améliore la santé du sol et augmente la productivité des cultures.

Sources:

Article original: phys.org

Étudier : Communications Nature