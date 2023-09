Opérations actives en cours après la découverte de frelons asiatiques à Teesside

By

Les inquiétudes grandissent quant à la présence de frelons asiatiques, également connus sous le nom de frelons à pattes jaunes, à Teesside. Ces prédateurs envahissants ont été observés plus fréquemment ces dernières années et constituent une menace importante pour les abeilles et la biodiversité. La National Bee Unit (NBU) a signalé une forte augmentation du nombre de nids trouvés cette année, avec 54 déjà découverts.

Une observation confirmée d'un frelon asiatique à Yarm a déclenché une recherche qui a conduit à la découverte d'un nid près de la rivière Tees. Des plans sont désormais en place pour détruire et retirer le nid la semaine prochaine dans le cadre des efforts visant à protéger les pollinisateurs, en particulier les abeilles, de la décimation. La British Beekeepers Association (BBKA) sensibilise activement aux frelons et à leur impact potentiel sur les écosystèmes locaux.

Une autre observation a été signalée dans la région d'Egglescliffe, près de Wasdale Drive, le 20 septembre. Cette zone est étroitement surveillée pour déceler d'autres activités. La Cleveland Beekeepers Association a fourni des mises à jour régulières sur la situation, confirmant qu'une équipe d'inspecteurs des abeilles a réussi à localiser le nid vendredi.

Bien que les frelons aient été principalement trouvés à Teesside, ils ont également été observés dans d’autres régions du Royaume-Uni. En avril, des observations ont été signalées dans le Northumberland et en septembre, un rapport crédible a été publié à Hull. Des efforts de surveillance sont en cours dans ces zones pour évaluer l'étendue de la présence du frelon et la menace potentielle.

Les frelons asiatiques, originaires d'Asie, ont commencé à se propager à travers l'Europe en 2004. Leur arrivée au Royaume-Uni a été constatée pour la première fois fin 2016, en commençant par les îles anglo-normandes et en se dirigeant finalement vers le sud de l'Angleterre. Ces frelons sont capables de tuer des personnes allergiques par une seule piqûre et peuvent manger jusqu'à 50 abeilles par jour, ce qui représente un risque important pour la santé humaine et la biodiversité.

