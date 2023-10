Dévoilement du mécanisme de régulation des gènes cibles par MITF

Des chercheurs de Ludwig Oxford ont fait une découverte importante concernant le facteur de transcription associé à la microphtalmie (MITF) et la manière dont il régule ses gènes cibles. Le MITF joue un rôle essentiel dans le développement des cellules pigmentaires et est également associé au mélanome, un type de cancer de la peau. Les résultats de cette étude, publiés dans Nature Communications, révèlent des informations clés sur les mécanismes derrière le contrôle du MITF sur l'expression des gènes.

Les chercheurs, dirigés par Pakavarin Louphrasitthiphol et Colin Goding, ont découvert que l'acétylation d'un résidu lysine spécifique, K206, inhibe la capacité du MITF à se lier aux éléments de l'ADN liés à la différenciation. L'acétylation modifie les préférences de liaison à l'ADN du MITF en modifiant les protéines CBP/p300. Cette découverte offre des informations précieuses sur la pathologie du syndrome de Waardenburg, une maladie génétique caractérisée par des défauts de pigmentation associés à une mutation de K206.

Une autre observation notable de l’étude est que plus de 40 % des molécules MITF du noyau restent étroitement liées à l’ADN, avec des temps de séjour prolongés de plus de 100 secondes. Cette durée de liaison prolongée suggère que le MITF pourrait jouer un rôle dans l'établissement et le maintien de structures chromatiniennes spécifiques dans les mélanocytes, à l'instar d'autres régulateurs de transcription impliqués dans l'organisation de la chromatine.

Comprendre les mécanismes qui régulent la sélectivité cible du MITF et la liaison à l'ADN est crucial pour comprendre le développement du mélanome et orienter les futures stratégies thérapeutiques. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient se concentrer sur l'exploration des interactions moléculaires précises impliquées dans la liaison et l'acétylation de l'ADN du MITF, ainsi que sur l'étude de la contribution d'autres facteurs à sa sélectivité cible. De telles connaissances pourraient ouvrir la voie à des interventions ciblées dans le traitement du mélanome, ainsi que d’autres maladies liées au développement des cellules pigmentaires.

